Conciertos de BTS dejarán más de 1,800 millones de pesos en CDMX: Canaco

Concierto de BTS en México La llegada del grupo surcoreano no solo movilizará a miles de fans, también generará una derrama económica estimada en 1,861 millones de pesos, impulsando sectores como turismo, alimentos y comercio.

La Ciudad de México se prepara para recibir a BTS con tres conciertos programados para mayo en el Estadio GNP Seguros, eventos que dejarán una derrama económica estimada en mil 861 millones de pesos, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo capitalina.

El organismo empresarial señaló que este tipo de espectáculos consolida a la capital como un punto clave para eventos internacionales, con impacto directo en distintos sectores económicos.

Del total estimado, la mayor parte proviene de la venta de boletos, que alcanzaría mil 529 millones de pesos. A esto se suma la ocupación hotelera, con ingresos previstos por más de 294 millones, impulsada por la llegada de visitantes tanto nacionales como extranjeros.

El gasto en alimentos, transporte y otros servicios también aportará a la cifra total, con un estimado cercano a los 37 millones de pesos, reflejo del movimiento que generan miles de asistentes durante los días del evento.

La afluencia de fans tendrá impacto en restaurantes, cafeterías, bares y comercios ubicados principalmente en zonas cercanas a Ciudad Deportiva y corredores turísticos, además de beneficiar a servicios de transporte, tiendas de conveniencia, venta de souvenirs y agencias de viaje.

Desde el sector empresarial se destacó que este tipo de eventos no solo generan ingresos inmediatos, sino que fortalecen la imagen de la ciudad como destino cultural y de entretenimiento a nivel internacional.

Ante la magnitud de los conciertos, también se hizo un llamado a reforzar operativos de movilidad y seguridad en los alrededores del recinto, con el objetivo de garantizar una experiencia ordenada para los asistentes y mantener una buena proyección de la ciudad frente a visitantes de otras partes del mundo.