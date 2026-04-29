Familia de Carolina Flores revela el posible móvil del feminicidio de la exreina de belleza

Caso Carolina Flores Familiares de la víctima acusan que la razón del feminicidio habría sido una cuestión de dinero que recibió Carolina recientemente por la muerte de su padre.

El caso del feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza mexicana, continúa en investigación en busca de detalles que ayuden a esclarecer el crimen. La familia de la víctima, continúa apuntando a la suegra Erika María N, quien ya es buscada por su presunta implicación en este delito. Además, también señalan que el propio esposo de Carolina podría estar implicado a causa de una situación relativa a dinero.

¿Por qué mataron a Carolina Flores? Esto explica su familia

A casi 15 días del feminicidio, las autoridades continúan buscando esclarecer los hechos, incluido el móvil del crimen. En una entrevista con el youtuber Fabián Pasos para su canal ‘Mafian TV’, los tíos y la abuela aseguraron que se trata de una cuestión de dinero que habría recibido Carolina tras la muerte de su padre.

“Tengo entendido que fue la señora Erika María fue quien estuvo con ella cuando ella fue a firmar los papeles (…) Para mí esto es plan con maña, de ambas partes, de este Alejandro, de su mamá para quedarse con eso”, acusó Javier Flores, tío de la víctima.

El padre de Carolina Flores murió en 2022 en un casino en San Diego California, luego de que agentes de seguridad lo sometieran y lo asfixiaran. Tras este caso de brutalidad policial, Carolina habría recibido un monto de dos millones de dólares como compensación.

También piden que el hijo de Carolina Flores sea separado de su padre

Por otra parte, también indicaron que el hijo de la víctima se encuentra en peligro y expresaron su desconfianza al padre. “Se le tiene que alejar de ese bebé. El bebé está en peligro”, acusó.

En un video publicado por el periodista Carlos Jiménez, se habría captado el momento previo al que Carolina Flores habría sido presuntamente asesinada por Erika María N. De acuerdo con esta evidencia, la suegra de la víctima les habría pedido que hablaran a solas mientras el esposo se quedaba con el bebé hasta que escuchó las detonaciones de arma de fuego.