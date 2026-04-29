¿Se te hizo tarde con tu declaración de impuestos? Esto es lo que puedes hacer

¿Hasta cuándo se puede presentar la declaración anual? Fecha límite que indica el SAT Está próximo a finalizar el plazo para realizar tu declaración anual del SAT; conoce cuál es la fecha límite (Pexels)

Cada año, miles de personas en México viven la misma experiencia, solo descubren cuánto deben de impuestos al momento de hacer su declaración, a días —o incluso horas— del vencimiento.

Desafortunadamente, este no es un problema nuevo pero sí recurrente. “El sistema fiscal en México es uno de los más digitalizados del mundo, sin embargo, aún falta mucho por hacer en términos de experiencia al usuario lo que se traduce en que las personas pospongan, deleguen y en algunos casos ignoren el tema hasta que ya es demasiado tarde”, comentó Andrés Liberman, CEO y fundador de Cenit.AI.

Si aún no has presentado tu declaración y no tienes claridad sobre el monto que vas a tener que pagar, lo más importante es evitar tomar decisiones sin información completa. Por esto, Cenit.AI, la TaxTech líder en tecnología e Inteligencia Artificial para el manejo de impuestos, recomienda:

Revisa tu declaración antes de pagar : Entender cómo se calcula el monto (ingresos, deducciones, retenciones) es clave para evitar errores o pagos innecesarios.

: Entender cómo se calcula el monto (ingresos, deducciones, retenciones) es clave para evitar errores o pagos innecesarios. Identifica con precisión cuánto debes : Asegúrate de tener claridad sobre el total y su composición antes de hacer cualquier movimiento.

: Asegúrate de tener claridad sobre el total y su composición antes de hacer cualquier movimiento. Evita compartir tus datos fiscales por canales inseguros : En la urgencia, es común enviar contraseñas o documentos por WhatsApp o correo, lo que puede representar un riesgo importante.

: En la urgencia, es común enviar contraseñas o documentos por WhatsApp o correo, lo que puede representar un riesgo importante. Apóyate en herramientas que centralicen tu información: Hoy existen soluciones que se conectan directamente con el SAT y permiten ver en un solo lugar tu situación fiscal actualizada, reduciendo errores y dependencia de procesos manuales.

El app de Cenit.AI por ejemplo le permite a los usuarios entender su información fiscal sin necesidad de interpretar lenguaje técnico, integrando en un solo espacio datos, cálculo de impuestos y asistencia en tiempo real.

¿Cómo evitar que esto te vuelva a pasar?

Más allá de resolver la declaración actual, la clave está en no volver a llegar a ese momento sin información.

Hoy, la gestión de impuestos está evolucionando de una lógica reactiva —donde se revisa lo que pasó al cierre del mes— a una contabilidad predictiva, que permite a los usuarios saber con anticipación cómo va su situación fiscal y cuánto tendrán que pagar.

“Los impuestos suelen generar una reacción física real: queremos evadir la situación, nos ponemos tensos e incluso hasta molestos. Sin embargo, cuando una persona entiende sus impuestos, puede cambiar la forma en que manejan sus finanzas personales, sus negocios y/o emprendimientos. En Cenit.AI estamos convencidos que la tecnología y la IA, hoy permiten eliminar la incertidumbre para que las personas tengan control sobre su carga tributaria”, añadió Liberman.

Este tipo de herramientas permiten realizar cálculos de impuestos en tiempo real, activar notificaciones sobre fechas clave, visualizar ingresos, gastos e impuestos en un solo lugar e incluso, contar con asistentes de IA que resuelven dudas de forma clara y directa.

Todavía estás a tiempo (pero corre)

Aun si sientes que ya es tarde, la realidad es que todavía estás a tiempo de presentar tu declaración y tomar decisiones informadas sobre tu pago. Recuerda que en México, las personas físicas, es decir las que no se constituyen como una empresa, tienen como fecha límite el 30 de abril para presentar su declaración anual, por lo que aún es posible actuar con anticipación y evitar recargos o multas.

Comprender cuánto debes, cómo se formula ese monto y cuáles son tus obligaciones, es clave para tener una buena estrategia fiscal. Hoy, la tecnología permite dejar de tenerle miedo a pagar impuestos y ahorrarte malas sorpresas.