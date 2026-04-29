Billete de Lotería conmemorativo al Día de trabajo

El billete del Sorteo Superior no. 2882, de Lotería Nacional -tendrá un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series- y contará con un diseño conmemorativo al Día Internacional de Trabajo, celebrado el 1° de Mayo, el diseño ilustrará el avance de la Primavera Laboral y la implementación escalonada de la jornada de 40 horas a la semana.
El billete fue presentado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López y la directora de la general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, quiénes resaltaron la importancia histórica de las jornadas laborales dignas; “tener una jornada de trabajo digna, que permitiera tener un equilibrio dentro de la vida personal, de la vida familiar, del descanso, del goce y también, por supuesto, del trabajo”, resaltó el secretario.
Además, Bolaños hizo énfasis en el cambio que implico la reducción de la jornada y la dignificación del trabajo, Esta aspiración fue “pospuesta durante décadas, por la decisión indolente de gobiernos neoliberales, que simplemente establecieron que nunca era el momento para defender el derecho de las y los trabajadores, hasta que hoy, finalmente, logramos materializar este cambio, en la ruta de la primavera laboral de los derechos de las y los trabajadores”, expresó el secretario.
Por su parte, la directora general destacó la misión de visibilizar causas, reconocer luchas y llevar la historia y las grandes conquistas sociales al espacio cotidiano de la gente. Resaltando la los esfuerzos gubernamentales bajo una política humanista, que permiten medir el progreso a través de la calidad y bienestar de la población mexicana; “Este billete nos recuerda algo esencial, que el tiempo también es un derecho y que cada avance se construye con el esfuerzo de millones de trabajadoras y trabajadores. Es un reconocimiento a esa fuerza que sostiene a México y que hoy es el centro de la transformación del país”, expresó.
Sumado a lo anterior, Olivia Salomón explicó la importancia de la circulación del billete y el alcance que tiene dentro de la población al transmitir el mensaje “El verdadero avance de México se construye cuando mejora la vida de cada una de las personas”.
El sorteo tendrá lugar el viernes 01 de mayo de 2026, a las 20:00 horas,en un trasmisión por canal de Youtube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional. Los boletos podrán adquirirse en puntos de venta en toda la República Mexicana y la página miloteria.mx.