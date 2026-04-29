Billete de Lotería conmemorativo al Día de trabajo

Sorteo Superior no. 2882

El billete del Sorteo Superior no. 2882, de Lotería Nacional -tendrá un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series- y contará con un diseño conmemorativo al Día Internacional de Trabajo, celebrado el 1° de Mayo, el diseño ilustrará el avance de la Primavera Laboral y la implementación escalonada de la jornada de 40 horas a la semana.

El billete fue presentado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López y la directora de la general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, quiénes resaltaron la importancia histórica de las jornadas laborales dignas; “tener una jornada de trabajo digna, que permitiera tener un equilibrio dentro de la vida personal, de la vida familiar, del descanso, del goce y también, por supuesto, del trabajo”, resaltó el secretario.

Además, Bolaños hizo énfasis en el cambio que implico la reducción de la jornada y la dignificación del trabajo, Esta aspiración fue “pospuesta durante décadas, por la decisión indolente de gobiernos neoliberales, que simplemente establecieron que nunca era el momento para defender el derecho de las y los trabajadores, hasta que hoy, finalmente, logramos materializar este cambio, en la ruta de la primavera laboral de los derechos de las y los trabajadores”, expresó el secretario.

Por su parte, la directora general destacó la misión de visibilizar causas, reconocer luchas y llevar la historia y las grandes conquistas sociales al espacio cotidiano de la gente. Resaltando la los esfuerzos gubernamentales bajo una política humanista, que permiten medir el progreso a través de la calidad y bienestar de la población mexicana; “Este billete nos recuerda algo esencial, que el tiempo también es un derecho y que cada avance se construye con el esfuerzo de millones de trabajadoras y trabajadores. Es un reconocimiento a esa fuerza que sostiene a México y que hoy es el centro de la transformación del país”, expresó.

Sumado a lo anterior, Olivia Salomón explicó la importancia de la circulación del billete y el alcance que tiene dentro de la población al transmitir el mensaje “El verdadero avance de México se construye cuando mejora la vida de cada una de las personas”.