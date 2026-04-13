Tarjetas Beca Rita Cetina para primaria: ¿Cuándo cae el primer pago? Ya hay fecha de pago para la Beca Rita Cetina de primaria; conoce cuándo comienza la entrega de tarjetas para recibir este apoyo (Programas para el Bienestar)

Ya hay fecha oficial de pago para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina primaria; conoce cuándo comenzarán a depositar este apoyo económico, además de la entrega de las tarjetas.

De acuerdo con lo informado por el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, el primer depósito de la Beca Rita Cetina primaria comenzará previo al inicio escolar 2026-2027.

Asimismo, las tarjetas del Banco del Bienestar en donde se realizará este pago comenzarán a entregarse a partir de mayo; conoce todos los detalles.

¿Cuándo cae el primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria en 2026?

De acuerdo con lo anunciado durante la Mañanera de este lunes 13 de abril, en el mes de agosto, previo a la entrada del nuevo ciclo escolar 2026-2027, se realizarán los pagos para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina primaria.

Por lo que, previo al inicio del mes de agosto, deberás estar al pendiente para conocer qué día con exactitud se realizará el pago de este apoyo económico.

Recuerda que en la Beca Rita Cetina, así como en otras becas otorgadas por el Gobierno de México, los pagos se realizan en la Tarjeta del Banco del Bienestar; por ello, no se te puede pasar la fecha para recogerla.

Tarjetas Beca Rita Cetina: ¿Cuándo tienes que recogerla?

La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, donde se realizará el depósito de la Beca Rita Cetina primaria, comenzará del 18 de mayo al 31 de julio.

La información para conocer qué día exacto y en dónde deberás recoger la Tarjeta Beca Rita Cetina se publicará en los medios oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Requisitos para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina

Deberás entregar los siguientes documentos y copias para recibir tu tarjeta del Banco del Bienestar, en la que se realizará el depósito de tu Beca Rita Cetina primaria.

De la madre, padre o tutor:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (copia)

De la o el estudiante:

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

¿Cuál es el apoyo de la Beca Rita Cetina primaria?

El apoyo de la Beca Rita Cetina primaria consta de un pago único de $2,500 por estudiante inscrito en este nivel escolar, para adquirir uniformes y útiles escolares.

Según lo informado por Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, este 2026 7.2 millones de estudiantes se registraron para recibir este apoyo económico de la Beca Rita Cetina primaria y todos ellos son los nuevos beneficiarios.