Urge comparecencia de Pemex y Semarnat por desastre de hidrocarburos, dice López Rabadán

CDMX — La diputada presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, urgió a que Pemex y Semarnat comparezcan en San Lázaro y rindan cuentas por el desastre de hidrocarburos que lleva semanas en costas mexicanas que ha afectado a diversas comunidades como en Veracruz.

La legisladora panista dijo que, así como a los diputados se les paga por hacer leyes, así también deben cumplir con su papel de representantes populares y los funcionarios de rendir cuentas.

López Rabadán enfatizó que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad constitucional de ejercer funciones de control y vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y la actuación de las entidades del Estado, y también confió en que se construirá un acuerdo para que los titulares de Pemex y Semarnat acudan por incendios, derrames y explosiones en las refinerías de Dos Bocas y Deer Park.

“Hemos visto eventos que van desde incendios y explosiones con pérdidas de vidas humanas, hasta derrames que han afectado especies marinas, el equilibrio ambiental y la actividad económica de pescadores y del sector turístico en el Golfo de México. Cada uno de estos hechos refleja una misma preocupación de fondo: fallas en la operación, insuficiencia en los protocolos y una evidente falta de previsión”, Cuando una infraestructura estratégica acumula incidentes de esta naturaleza, expuso, lo que está en juego no es solo su funcionamiento, es la capacidad del Estado para garantizar seguridad, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública.

“No se trata de eventos aislados, se trata de señales que no pueden ignorarse”, insistió.

Recordó que diversos grupos parlamentarios han planteado la necesidad de que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la dirección general de Petróleos Mexicanos acudan a esta Cámara para informar sobre estos hechos y se dijo confiada en que así será.