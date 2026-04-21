Perfila Morena comparacencia de gobernadora de Chihuahua en Senado por caso de presuntos agentes de la CIA; ¡una locura!: PAN

Ignacio Mier, durante sesion Ordinaria en la Cámara de senadores (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Maru Campos — El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier abrió la posibilidad de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y el fiscal estatal, César Jáuregui, comparezcan ante la Cámara Alta el próximno 28 de abril, para explicar lo relacionado a la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo en esa entidad.

Adelantó que ya se presentó un punto de acuerdo en la bancada morenista para que se llame a comparecer a la mandataria estatal el próximo día 28, por este caso para que proporcione información a fin de conocer si hubo o no alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional o alguna disposición de carácter legal o constitucional, eso es sano para la República.

Explicó que la ley de Seguridad Nacional, establece que cualquier agente, no solo de Estados Unidos, que realice ajo de investigación en México, deberá contar con la aprobación del gobierno mexicano.

La responsable de política exterior, es la titular del Ejecutivo a través de las dependencias que están creadas para eso, acotó

Mier, confirmó que el Senado si tiene facultades para citar a un fiscal estatal pues la Constitución establece que se puede citar a cualquier integrante de los tres poderes.

EL TIRO POR LA CULATA

La propuesta provocó molestia en el PAN, quien a través de su coordinador, Ricardo Anaya calificó como “una locura” citar a la gobernadora pues ella no tiene responsabilidad de un tema federal.

Acusó una intencionalidad política y aseguró que buscan lucrar con una tragedia pero les advirtió que la medida será contraproducente y les saldrá “el tiro por la culata” pues “desnudará “al gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No hay manera de que el gobierno federal no estuviera enterado de la presencia de agentes de la CIA en México, mas bien deben preguntarle a su gobierno que hacían los agentes de la CIA en México y si no estaban enterados es muy grave, porque nos habla del nivel de desconfianza hacia el gobierno mexicano”, fustigó

Recalcó que la gobernadora tiene el respaldo del PAN e insistió en deslindar a la mandataria de este caso pues la presencia de extranjeros en México es un tema migratorio y eso es responsabilidad del gobierno federal.

Son ellos –agregó--los que deberían saber sobre la presencia de estos agentes en territorio nacional “y si no lo están tendrían que hacer un extrañamiento”.

Anaya retó a que también se llame a comparecer a los gobernadores “impresentables” de Morena si se cita a la gobernadora de Chihuahua.

“Que vengan los gobernadores impresentables de Morena y a ver de a cómo nos toca”, retó

La Crónica de Hoy 2026