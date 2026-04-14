Guardia Nacional refuerza vigilancia en carreteras con 20 mil elementos

Plan "Cero Robo a Carreteras" (Adolfo Vladimir)

La Guardia Nacional desplegó más de 20 mil elementos en carreteras federales, esto como parte de la estrategia para reducir el robo al autotransporte y reforzar la seguridad en los principales vialidades del país. El operativo cubre más de 50 mil kilómetros bajo jurisdicción federal y se enfoca en zonas con alto índice de delincuencia.

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, informó que la vigilancia prioriza tramos ubicados en Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, donde se han identificado mayores robos a transportistas de carga. La estrategia incluye presencia permanente, patrullajes y coordinación con unidades especializadas.

El plan denominado como “Cero robo a carreteras” busca contener los asaltos mediante vigilancia focalizada y atención directa a denuncias del sector transportista.

“Hay un dispositivo que se ha trazado para evitar el robo en tramos de alta incidencia delictiva”, señaló el mando", indicó Briseño.

Asimismo, agregó que en los últimos meses se registró una tendencia a la baja en estos delitos.

El operativo contempla coordinación con cámaras empresariales y operadores del autotransporte para identificar rutas críticas y responder de manera inmediata ante incidentes. Además autoridades han compartido la recuperación de vehículos robados y se ha evitado la comisión de delitos en varios puntos intervenidos.

En cuanto al transporte público, el gabinete de seguridad puntualizó que la responsabilidad recae principalmente en gobiernos estatales y municipales, aunque se mantiene coordinación con autoridades locales para atender casos que puedan escalar o vincularse con redes delictivas.

El Gobierno Federal apuntó que continuará el despliegue y ajuste de operativos en función de la incidencia delictiva. La estrategia contempla reforzar la presencia territorial y mantener comunicación permanente con los sectores afectados para mejorar la seguridad en las carreteras del país.