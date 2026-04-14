Mientras que el porcentaje de homicidios dolosos disminuye, los robos a casa habitación van en aumento

Marcela Figueroa EFE/ Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa dio a conocer que en el promedio diario de homicidios dolosos registrados a nivel nacional en marzo del 2026 destaca una disminución del 41 por ciento con respecto a septiembre del 2024. Dicha reducción es equivalente a 35 homicidios dolosos menos diarios; en septiembre de hace dos años cada día había en promedio 86.9, mientras que para marzo del año presente en promedio fueron 51.4.

Asimismo, comparando los porcentajes diarios de homicidios dolosos de marzo del 2015 al 2026, se puede observar que el mes pasado fue el más bajo desde el 2016.

En el mismo periodo de tiempo, a diferencia que ahora la comparación se lleva a cabo entre el primer trimestre de cada año, el primer trimestre del 2026 destaca de igual manera como el porcentaje más bajo.

A lo largo del mes que acaba de pasar, también es posible detectar que se trató de siete entidades federativas las que concentraron el 50.2 por ciento del total de casos de homicidios dolosos. Entre estos lugares se encuentran: Guanajuato con el 9.2 porciento , Baja California con el 8 por ciento, Guerrero con el 6.3 por ciento y Oaxaca con el 5.9 por ciento.

Por otro lado, en cuanto a los delitos de alto impacto por año a nivel nacional en un periodo del 2018 al 2026, se presenta una tendencia a la baja de un porcentaje del 42 por ciento diarios.

Por otra parte, el promedio diario de delitos de robo de vehículo con violencia por año a nivel nacional del 2018 al 2026, la tendencia a la baja es del 56.4 por ciento. En 2018 se registraron 209.9 robos y en lo que va del año presente el preliminar es de 91.6 por ciento.

Por último, con respecto a todos los delitos de alto impacto a nivel nacional en el periodo de enero a marzo del año pasado a enero a marzo del 2026, algunos de los resultados son: los feminicidios se redujeron en un 14.9 por ciento, las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego en un 10.9 por ciento, el secuestro extorsivo en un 36.0 por ciento, la extorción en un 17.7 por ciento, robos con violencia 8.2, los robos a negocio con violencia 14. 9 por ciento y otros robos por violencia 18.2 por ciento. Sin embargo, al mismo tiempo los robos a casa habitación con violencia aumentaron en un 2.2 por ciento, esto al pasar de 10. 01 10.23 delitos de dicho tipo diarios.

En unos días toda esta información va a encontrase disponible para su consulta en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).