Nuevo registro Bienestar para adultos mayores abre del 13 al 17 de abril: estos apellidos deben acudir primero

¿Para que sirve la credencial del Servicio Universal de Salud? Guía para tramitarla Conoce cómo podrás tramitar tu credencial del Servicio Universal de Salud y cuáles son los requisitos (@SSalud_mx)

Miles de personas adultas mayores en México comienzan la semana con una nueva oportunidad para integrarse a uno de los programas sociales del Gobierno Federal. A partir de este lunes 13 y hasta el viernes 17 de abril de 2026, inicia el registro escalonado por apellidos para obtener la Credencial Universal de Salud, una nueva herramienta impulsada dentro del ecosistema de Bienestar que busca unificar la atención médica pública. Aunque en redes sociales comenzó a circular como si se tratara de una “nueva Pensión Bienestar para adultos mayores”, esta credencial no es un apoyo económico en efectivo, sino una credencial que permitirá acceder a un expediente clínico electrónico, historial médico, recetas, estudios y seguimiento en distintas instituciones públicas de salud.

La noticia ha generado enorme expectativa porque en esta primera etapa el registro está enfocado en personas de 85 años o más, quienes podrán acudir a módulos instalados en distintas ciudades de 24 estados del país.

¿Qué es la nueva Credencial Universal de Salud para adultos mayores?

Como lo mencionamos, no se trata de un nuevo depósito de la Pensión Bienestar, sino de una credencialización para integrar todos los servicios de salud pública en un solo sistema. Con esta tarjeta, los adultos mayores podrán concentrar en un solo expediente la siguiente información:

Historial clínico

Consultas previas

Estudios médicos

Recetas

Control de medicamentos

Próximas citas

Referencias hospitalarias

El objetivo es que, sin importar si la atención se recibe en distintas instituciones, la información médica pueda consultarse de forma rápida y segura.