Pago de mayo pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo cae el depósito?

Mientras que en el IMSS el pago de mayo se retrasará, en el ISSSTE el depósito se adelantará; conoce cuándo te caerá tu pensión, según el calendario de pagos.
A pesar de que algunas personas piensan que el IMSS suspenderá el pago de pensión a sus derechohabientes, la institución ya ha informado que solo se retrasará, mientras que el ISSSTE realizará el pago de mayo a finales de abril.
¿Cuándo depositan el pago de la pensión del IMSS?
El pago de la pensión del IMSS de mayo se realizará el lunes 4 de mayo, debido a que el viernes 1 de mayo es considerado día inhábil por la conmemoración del Día del Trabajo.
El pago de la pensión IMSS se retrasará unos días debido a que este únicamente se realiza en días hábiles, por lo que no se podrá realizar el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo.
¿Cuándo pagan la pensión del ISSSTE?
Mientras tanto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha adelantado el pago de mayo, por lo que este se realizará el próximo 29 de abril.
Esto debido a que el ISSSTE usualmente realiza los depósitos a sus pensionados en los últimos días hábiles del mes anterior inmediato.
¿Cuál es el calendario de pagos para pensionados 2026 del ISSSTE?
Con el objetivo de que las personas pensionadas puedan prever sus gastos, el ISSSTE ha publicado el calendario completo de pagos para pensionados y jubilados de 2026 y aquí te lo compartimos:
- Enero: 2 de enero
- Febrero: 30 de enero
- Marzo: 27 de febrero
- Abril: 27 de marzo
- Mayo: 29 de abril
- Junio: 29 de mayo
- Julio: 29 de junio
- Agosto: 30 de julio
- Septiembre: 28 de agosto
- Octubre: 30 de septiembre
- Noviembre: 29 de octubre
- Diciembre: 27 de noviembre
- Aguinaldo: la primera parte durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda parte se depositará el 27 de noviembre
Calendario oficial de pago de pensiones 2026 del IMSS
Asimismo, el IMSS también ha compartido su calendario de pagos 2026 para quienes se encuentren pensionados en esta institución médica.
- Enero: 2 de enero
- Febrero: 3 de febrero
- Marzo: 2 de marzo
- Abril: 1 de abril
- Mayo: 4 de mayo
- Junio: 1 de junio
- Julio: 1 de julio
- Agosto: 3 de agosto
- Septiembre: 1 de septiembre
- Octubre: 1 de octubre
- Noviembre: 2 de noviembre
- Diciembre: 1 de diciembre