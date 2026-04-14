Sheinbaum niega aumento en el precio de las tortillas

Claudia Sheinbaum EFE/ Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

“No hay ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum ante las versiones que surgieron en medios de comunicación en las que se informaba de un posible incremento en el precio de la tortilla.

Ante la confusión, la mandataria descarto la existencia de una justificación para que se de dicho aumento en uno de los productos básicos en la dieta de las y los mexicanos.

Asimismo, dio a conocer que no hay manera de que los precios actuales del maíz puedan respaldar que el costo del producto final crezca, por lo que también pidió que se evite que se lleven a cabo incrementos no justificados.

Con anterioridad se había sido señalado que a partir del miércoles 15 de abril del año presente se iba a comenzar a aplicar la nueva tarifa, la cual estimaba que, dependiendo de cada localidad, el aumento se vería reflejado en con entre dos y cuatro pesos.

De esta manera, por ejemplo en el caso de Baja California o Sonora el supuesto precio se encontraría entre los 32 y 34 pesos y en la Ciudad de México o en el Estado de México el costo llegaría a superar los 22 pesos.

De igual manera, Sheinbaum informó que se le indicó a el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, que debe de ponerse en comunicación con los productores de maíz con quienes el gobierno mantiene acuerdos acerca del precio del grano.

Por otro lado, al mismo tiempo que surgen las declaraciones de la presidenta, por su parte, el Consejo Nacional de la Tortilla, por medio de su titular Homero López, ha comunicado que “ya es muy tarde para frenar el incremento en los costos de este producto”.

Conforme a la explicación de Homero López, la apertura de tortillerías sin regulación provoca que el mercado se sature y que de igual manera causa una variación en los precios debido a que no existen lineamientos. Otra de las razones por las que se puede dar el aumento en el costo de las tortillas es la escasez de refacciones para las máquinas