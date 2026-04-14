Urge diputada a crear cultura de la denuncia en desde la niñez

CDMX — En México urge que la cultura de la denuncia sea tema de todos los días en los hogares mexicanos, con niñez empoderada, que exija que sean respetados, por lo que la diputada Lucero Higareda propuso reforma la Ley General de Víctimas.

Urge, reiteró la legisladora, que se establezca la promoción y práctica de la cultura de la denuncia desde edades tempranas, para que desde las instancias gubernamentales correspondientes y en extensión a los hogares se induzca a la niñez y a la adolescencia a formar parte de la solución del problema, y con ello se permita, de la misma forma sistemática y directa, que los niños, niñas y adolescentes se sientan en libertad de ejercer su derecho a ser respetados

“Tratándose de medidas preventivas del delito, se deberán planear, desarrollar e implementar convenios y programas de inducción coordinados con las instituciones educativas y, en conjunto, con las instancias correspondientes del Poder Judicial y de Procuración e Impartición de Justicia, con el fin de que ellos capaciten tanto a integrantes del Sistema Nacional de Educación, como a padres de familia y sociedad en general, en la importancia de la cultura de la denuncia de cualquier tipo de abuso en los hogares o entorno familiar, en los centros educativos o en cualquier otro sitio que pudiera significar un hecho victimizante, para que desde edades tempranas la niñez y los adolescentes de nuestro país tengan la conciencia de que son sujetos de derecho, como el derecho de denunciar cuando son violentados, y que sepan reconocer los diferentes tipos de violencia a que pudieran ser sometidos.”

Lucero Higareda advirtió que nuestros niños, niñas y adolescentes son el futuro de nuestro país y deben crecer sin miedo, seguros y con las herramientas para formarse un futuro digno y poder transformar nuestro país.