SAT da alivio a pensionados IMSS e ISSSTE en abril 2026: quiénes no están obligados a presentar declaración anual

Pensión IMSS e ISSSTE 2026: fechas de pago para abril

Para muchas personas el mes de abril se convierte en sinónimo de estrés debido a la temporada de declaraciones fiscales ante el SAT. Sin embargo, para quienes reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE, este 2026 llega con una noticia que trae tranquilidad: el SAT confirmó que muchos jubilados no están obligados a presentar su Declaración Anual, siempre que sus ingresos cumplan con ciertos criterios establecidos por ley.

La duda es totalmente comprensible. Año con año, miles de personas adultas mayores se preguntan si por recibir una pensión deben ingresar al portal del Servicio de Administración Tributaria, revisar su RFC o cumplir con el trámite de abril. La respuesta no es igual para todos, pero en la mayoría de los casos la ley protege a quienes solo viven de una pensión y no rebasan el límite exento.

El punto clave está en el artículo 93 de la Ley del ISR, que mantiene exentas las pensiones hasta el equivalente a 15 UMA diarias, lo que en 2026 ronda los 53 mil 493 pesos mensuales. Si el ingreso está por debajo de ese monto y no existen otras entradas de dinero, el pensionado puede estar tranquilo.

En qué casos los pensionados NO deben declarar ante el SAT

La mejor noticia para los jubilados del IMSS e ISSSTE es que hay escenarios muy claros en los que no existe obligación fiscal. Etas son las excepciones:

Cuando solo reciben una pensión

Si el único ingreso mensual proviene de una sola fuente, ya sea IMSS o ISSSTE, normalmente no es necesario presentar declaración.

Cuando no rebasan el tope exento

El monto exento en 2026 es de aproximadamente:

$53,493 pesos al mes

Este límite corresponde a 15 UMA diarias acumuladas en el mes. Solo el excedente pagaría ISR.

Cuando no tienen otros ingresos

Si además de la pensión no reciben renta, honorarios, negocio propio, inversiones o una segunda pensión, tampoco hay obligación de hacer la Declaración Anual.

Este es el escenario más común entre pensionados y es justo donde la noticia genera más alivio.

Cuándo SÍ deben presentar declaración anual

Los pensionados sí deben declarar si se encuentras en las siguientes situaciones:

reciben más de una pensión

tienen ingresos por rentas

cobran honorarios

reciben rendimientos por inversiones

tienen un negocio

su pensión supera los $53,493 mensuales

buscan solicitar saldo a favor

Aquí conviene dejar claro que no significa necesariamente pagar más, ya que en muchos casos puede incluso resultar devolución.

En qué casos me regresan dinero del SAT por pensión

Esto suele ocurrir cuando algunos jubilados presentan voluntariamente su declaración y al revisar retenciones pueden descubrir que tienen saldo a favor, lo que abre la puerta a una devolución automática del SAT.



