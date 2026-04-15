Fonacot ofrece a los jóvenes créditos desde el primer empleo para construir historial financiero

Crédito Fonacot El organismo impulsa créditos de nómina dirigidos a jóvenes desde los 18 años, con tasas bajas y herramientas de educación financiera para fomentar el uso responsable del dinero desde el inicio de su vida laboral.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) puso el foco en los jóvenes que comienzan su vida laboral formal al ofrecerles acceso a créditos de nómina como una vía para arrancar su historial financiero con mejores condiciones.

La estrategia busca que, desde su primer empleo, cuenten con respaldo económico y aprendan a manejarlo sin caer en deudas impagables.

Financiamiento accesible para construir patrimonio

La apuesta del Instituto es clara: atraer a personas desde los 18 años que ya trabajan en empresas afiliadas, para que accedan a financiamientos con tasas competitivas dentro del mercado.

De acuerdo con su coordinador general comercial, Salvador Gazca Herrera, este tipo de crédito puede convertirse en una base sólida para que los jóvenes empiecen a construir patrimonio.

Descuentos directos vía nómina: menor riesgo y mayor control para tu crédito Fonacot

El esquema funciona mediante descuentos directos vía nómina, lo que reduce el riesgo de atrasos involuntarios.

Además, el dinero se entrega en efectivo y se deposita directamente en la cuenta del trabajador, quien decide en qué utilizarlo, ya sea para cubrir necesidades inmediatas o planear gastos más grandes.

Desde el organismo también se insiste en que formar parte del empleo formal abre la puerta a este tipo de beneficios.

La intención es que los jóvenes identifiquen que no solo reciben un salario, sino también acceso a herramientas financieras que pueden ayudarles a estabilizar su economía desde el inicio.

Fonacot para educación financiera y así evitar deudas

Como complemento, Fonacot promueve el uso de su portal de educación financiera, donde ofrece recursos para aprender a presupuestar, ahorrar y evaluar la capacidad de pago antes de adquirir un crédito. La idea es evitar decisiones impulsivas y fomentar una cultura de gasto más consciente.

Con esta estrategia, el Instituto busca no solo colocar créditos, sino también formar usuarios más informados, en un momento clave: cuando comienzan a tomar sus primeras decisiones financieras.