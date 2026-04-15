Pensión por viudez del IMSS: requisitos y proceso para obtenerla Conoce cuáles son los requisitos para solicitar la pensión por viudez del IMSS (Pexels)

Para quienes recientemente perdieron a su pareja, la pensión por viudez del IMSS puede ayudarlos a aliviar algunos gastos económicos; conozca cómo tramitarla y cuáles son sus requisitos.

La pensión por viudez es una prestación económica que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la pareja del trabajador que estuviera asegurado o pensionado por esta institución, siempre y cuando tanto el trabajador como la pareja cumplan con ciertos requisitos.

¿Quiénes pueden solicitar la pensión por viudez del IMSS?

De acuerdo con lo establecido por el IMSS, estas son las personas que pueden solicitar la pensión por viudez:

La esposa o esposo del asegurado.

En caso de que no exista un matrimonio, se le podrá otorgar a la persona con la que haya vivido durante los cinco años anteriores a su muerte.

anteriores a su muerte. O bien, a la persona con quien haya procreado o registrado hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.

Cabe señalar que, en caso de que existan dos o más esposas (os) o concubinas (os), no se le otorgará a ninguno la pensión por viudez.

Requisitos del asegurado fallecido para generar la pensión

Para que se pueda solicitar la pensión por viudez del IMSS, el asegurado fallecido tiene que haber:

Tenido al menos 150 semanas de cotización.

Encontrarse vigente o en conservación de sus derechos.

En caso de que el asegurado hubiera fallecido derivado de un riesgo de trabajo, se solicitará el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgos de Trabajo ST-3.

Documentos para solicitar la pensión por viudez del IMSS en 2026

Para tramitar la pensión por viudez del IMSS, estos son los documentos que deberás presentar:

De la persona fallecida

Estado de cuenta

Acta de nacimiento

Acta de defunción

De la persona solicitante beneficiaria

Identificación oficial con fotografía y firma vigente

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

Acta de matrimonio

Número de cuenta y clave bancaria estandarizada (CLABE) a nombre de la persona titular del derecho, con nivel 4 sin límite para depósito

En el caso de concubinato, además de lo anterior (a excepción del acta de matrimonio), también se solicitará la resolución ejecutoriada emitida por autoridad judicial que pruebe la relación de concubinato entre la persona beneficiaria y la persona asegurada fallecida.

¿Cómo tramitar la pensión por viudez del IMSS?

Para tramitar la pensión por viudez del IMSS, lo único que tienes que hacer es acudir a las ventanillas del Control de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente a tu domicilio y solicitar este trámite con los documentos antes mencionados.