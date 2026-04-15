PVEM buscará competir solo en al menos 4 entidades en 2027, perfian senadores “verdes”

PVEM CDMX va sin alianza en próximas elecciones (Jennifer Garlem)

Sin hablar de ruptura, pero sí de una redefinición estratégica, senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sostuvieron que el partido buscará competir en solitario en las elecciones de 2027 en aquellos estados donde tenga fuerza propia, incluida la Ciudad de México.

El senador Luis Armando Melgar sostuvo que es necesario diferenciar entre la alianza legislativa que mantienen con Morena y una eventual alianza electoral, la cual —dijo— dependerá de la competitividad del Verde en cada entidad.

“Es muy importante hacer claros, somos aliados, no somos una extensión de Morena, no somos ahora sí que son los sometidos de Morena ni los incondicionales de Morena. Tenemos una alianza legislativa, sí, pero vuelvo a decir no confundamos la alianza legislativa con una alianza electoral”, estableció

La alianza electoral –agregó--es ganar, ganar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ponernos de acuerdo en donde el Verde tenga músculo para competir, por supuesto que va a levantar la mano”, subrayó.

El legislador recalcó que el PVEM hará valer su autonomía política y decidirá caso por caso si compite solo o en coalición, bajo una lógica de “ganar-ganar”.

En ese sentido, confirmó que el partido ya contempla contender en solitario en estados como la Ciudad de México, San Luis Potosí, Colima y Zacatecas, siempre que existan condiciones favorables.

Melgar insistió en que el Verde ha construido estructuras propias en diversas entidades, lo que le permite aspirar a competir con candidatos propios y no únicamente como aliado de una fuerza mayor.

“La tierra es de quien la trabaja. Ese trabajo no se le regala a nadie”, afirmó y recalcó que como Morena no cede espacios, el PVEM tampoco lo hará.

Además, anticipó que el proceso electoral de 2027 será más competido que el de 2024, debido al desgaste natural de gobernar, por lo que el Verde buscará no solo mantener, sino ampliar su base electoral.

Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín coincidió en que competir solos en ciertos escenarios no implica una ruptura con Morena, sino una evolución natural del partido.

“Es absolutamente lógico y fuera de cualquier otra consideración el que el Verde vaya solo o cualquiera haga alianza con el verde. Somos coaligados que coincidimos en proyectos, particularmente en el proyecto de la presidenta de la República, pero eso no quiere decir que donde el verde tiene posibilidades propias cancele esas posibilidades. También somos competidores donde tenemos que ser competidores”, señaló.

El legislador puso como ejemplo el caso de San Luis Potosí, donde el PVEM analiza contender con una candidata propia, al considerar que existe un posicionamiento político sólido que justificaría una apuesta en solitario.

Sobre las críticas por un posible caso de nepotismo en esa entidad, Ramírez Marín rechazó esa interpretación y defendió que la eventual candidata ha construido una trayectoria propia.

“No es una designación. La decisión final es de la ciudadanía”, argumentó.

Ambos senadores coincidieron en que el PVEM enfrenta una etapa de consolidación, en la que deberá definir entre mantener su papel como aliado estratégico o fortalecerse como una fuerza con identidad y peso electoral propio.