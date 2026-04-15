¿Qué es la Ley “Ati-Sergio Mayer”?: estas son las nuevas reglas que proponen diputados de Morena

Sergio Mayer El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. (Galo Cañas Rodríguez)

Hace unos meses, la salida de Sergio Mayer de la Cámara de Diputados generó molestia e indignación en la población al considerar que el miembro de Morena estaba dejando sus labores por motivos banales y de beneficio personal. Ahora, están solicitando una modificación al reglamento para evitar situaciones similares

Diputados de Morena piden crear Ley Anti-Sergio Mayer: ¿De qué se trata la propuesta?

Durante una conferencia de prensa, integrantes del grupo parlamentario de Morena dieron a conocer que presentarán esta iniciativa para modificar las razones por las que un diputado o diputada puedan obtener su licencia para ausentarse de sus labores legislativas.

“Es una iniciativa necesaria, valiente y correcta que dignifica la función pública que deja claro que el Congreso no es un espacio para el espectáculo, sino para el trabajo y el compromiso con el pueblo. Los cargos no son privilegios, es el más alto honor y la mayor responsabilidad de servir a México”.

De esta manera, buscarán modificar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que las solicitudes de ausencia sean autorizadas únicamente en los siguientes casos:

Atender trámites o comparecencias judiciales

Ocupar un cargo dentro de su partido.

Asumir una comisión o empleo público con sueldo

Postularse a otro cargo de elección popular

Enfermedad que impida ejercer el cargo

¿Qué pasó con Sergio Mayer y su salida a la Casa de Los Famosos?

El diputado federal Sergio Mayer Bretón, integrante de Morena, solicitó una licencia para separarse temporalmente de su cargo en la Cámara de Diputados con el fin de participar en el reality show La Casa de los Famosos. Dicha licencia fue aprobada por el Pleno a partir de febrero de 2026, lo que le permitió dejar de ejercer funciones legislativas sin perder su investidura como diputado, mientras su suplente asumía el escaño y las responsabilidades correspondientes . La decisión generó polémica pública y política, ya que implicó que un legislador en funciones se ausentara para integrarse a un programa de entretenimiento televisivo .

Durante su participación en el programa, Mayer permaneció varias semanas dentro del reality, del cual posteriormente fue eliminado. Tras su salida, solicitó reincorporarse a sus funciones legislativas en la Cámara de Diputados, lo que es posible debido a que la licencia no implica renuncia definitiva al cargo . En paralelo, su decisión derivó en reacciones institucionales, como la apertura de procesos internos en su partido por el impacto mediático del caso .

Respecto a la justificación de su participación, Mayer sostuvo públicamente que los reality shows representan nuevas formas de comunicación y vinculación con la ciudadanía. Argumentó que este tipo de plataformas permiten acercar a los representantes públicos con la audiencia y difundir mensajes sobre temas sociales y culturales, además de describir su participación como un “experimento social” que podría aportar valor en términos de interacción y visibilidad