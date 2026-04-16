Sheinbaum tendrá reuniones en Barcelona con Sánchez, Lula, Petro y Orsi

Sheinbaum tendrá reuniones bilaterales en Barcelona con Sánchez, Lula, Petro y Orsi Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Durante su visita a Barcelona, la cual que tendrá lugar el día sábado 17 de abril del 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum, sostendrá encuentros bilaterales con el presidente de España, Pedro Sánchez; el presidente colombiano, Gustavo Petro; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

La visita de la mandataria se da en el marco del Foro en Defensa de la Democracia, y también marca a primera vez que se cuenta con la presencia en España de un presidente de México desde el sexenio de Enrique Peña Nieto que finalizó en el año 2018.

Durante la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, Claudia Sheinbaum enfatizó en que el encuentro “No es una reunión anti-Trump, es una reunión por la paz”, después de que se le haya preguntado si si el objetivo de dicho Foro es que se contrasten las posturas de los participantes en relación a las que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha estado presentado a lo largo de su mandato.

Asimismo, por otro lado, al día siguiente la presidenta va a visitar el Barcelona Supercomputing Center (BSC), el cual es un centro con el que México se encuentra trabajando en un proyecto conjunto que busca que se desarrolle una supercomputadora en México.

Con información de EFE