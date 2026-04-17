El lunes deberán quedar formadas las 3 quintetas de candidatos a Consejeros del INE

Consejo General INE (Graciela López Herrera)

Luego de que este jueves concluyó la etapa de entrevistas a los 100 candidatos para Consejeros del INE, el Comité Técnico de Evaluación deberá evaluar a los perfiles con mejores cualidades para formar las tres quintas que serán entregadas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

La fecha límite para que las quintetas sean entregadas es el próximo lunes 20 de abril, ya que el día martes serán sometidas a discusión por el pleno de la Cámara, así lo informó el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal.

Así mismo, precisó que la única tarea de la Jucopo es recibir el listado de los candidatos que avancen a esta etapa para entregar los nombres a los demás miembros de la Cámara.

Se precisó, de acuerdo al calendario establecido para este proceso, que el miércoles 22 de abril, los tres seleccionados definitivos deberán ser aprobados por el pleno de la Cámara.

Monreal señaló que, en caso de que los candidatos no alcancen dos terceras partes o la mayoría calificada por cada quinteta, se procederá a la insaculación, que se refiere a la elección por azar o por una tómbola, de los nuevos consejeros.