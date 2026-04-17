Diputado Gerardo Ulloa propone creación del Sistema Nacional de Prevención del Suicidio

El diputado morenista, Gerardo Ulloa

Al identificar un vació en la ley en materia de prevención del suicidio, problema que cada vez va más en aumento y que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes, el diputado de la bancada morenista, Gerardo Ulloa presentó na iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley General de Educación y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ulloa Pérez señaló que, aunque la legislación actual reconoce la importancia de la salud mental, lo hace de manera dispersa, careciendo de mecanismos obligatorios de coordinación. “No existe en todo el territorio nacional un modelo jurídico integral que articule la prevención comunitaria y la detección temprana”, afirmó el diputado.

Por ello, su propuesta se centra en dos ejes fundamentales:

1. Sistema Nacional de Prevención del Suicidio: Un mecanismo para coordinar esfuerzos entre las autoridades de salud, educación, desarrollo social y derechos humanos.

2. Protocolo Nacional de Identificación y Atención: Una herramienta obligatoria para las instituciones educativas, identificadas como espacios clave para detectar señales de alarma de forma temprana.

El mensaje que busca difundir esta propuesta es que la salud mental importa y nadie debe sentirse solo frente al dolor. “No estamos hablando de ideología ni de partidos, estamos hablando de humanidad y de personas, no de cifras”, enfatizó Ulloa durante su intervención.