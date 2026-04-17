FGR presenta Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 que “obliga a pasar de la inercia a la acción”

Ernestina Godoy, ftitular de la FGR, al presentar el Plan General de Procuración de Justicia 2026-2029 ante representantes de los tres órdenes de gobierno, gobernadoras y gobernadores (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Justicia — La Fiscalía General de la República presentó este viernes el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, estrategia que se reorientará para incrementar la eficacia en la persecución de los delitos que más lastima a la sociedad. La titular de la institución subrayó que la FGR vive una profunda transformación “para dar resultado con los valores humanistas del pueblo y al servicio de la patria, al servicio del pueblo, como garante de la justicia”.

En un acto efectuado en el Centro Cultural del México Contemporáneo y ante representantes de los tres poderes de la Unión, fiscales de los 32 estados del país, empresarios e representantes de organizaciones sociales, la titular de la FGR resaltó que el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 ya se entregó al Senado para su dictamen y a la presidenta Claudia Sheinbaum, para su conocimiento.

Sobre este plan de justicia, Ernerstina Godoy refirió que este “es un instrumento para mejorar la calidad de la justicia en México”, que “obliga a pasar de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia, de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad, la priorización de fenómenos criminales y una persecución penal estratégica”.

COORDINACIÓN

En el mismo tenor, la procuradora general de la nación destacó que este nuevo plan “deja atrás el trabajo aislado y fomenta la coordinación entre instituciones, establece el trabajo en equipo multidisciplinario como una herramienta más para la procuración de justicia” y “propone una transformación de procesos junto con el desarrollo de protocolos de actuación homologados para la investigación”.

Asimismo, apuntó Ernestina Godoy que “la procuración de justicia no puede ser un trámite burocrático ni una estadística”, sino que ”es un mandato, es el cimiento sobre el cual descansa nuestra democracia, nuestra paz y nuestro contrato social”.

La titular de la FGR subrayó que “cuando la justicia falla, el tejido que nos une como nación se deteriora”. Ernestina Godoy aseguró que la institución a su cargo se pone al servicio del pueblo sin impunidad, sin corrupción y sin privilegios, dando así resultados: “Nunca más una Fiscalía opaca con una burocracia dorada”.

COMPROMISO

Ernestina Godoy subrayó que el ser designada para la FGR “asumí el compromiso de transformar las fiscalía en una institución transparente, eficiente y honorable, que no de cabida a la impunidad, ni a la corrupción y que busque justicia social actuando siempre al servicio de la nación”.

Señaló que hay compromiso por hacer valer la ley y aplicar la justicia. “Tengo la convicción de que la procuración de justicia debe realizarse bajo un enfoque humanista, que coloque a las víctimas sin distinción en el centro de nuestra actuación institucional. Por eso, verdad, justicia y reparación para las víctimas del delito y para la sociedad son los objetivos medulares del quehacer de la FGR”, apuntó.

Al tocar el tema de la transformación y cambios que requiere la institución, Ernestina Godoy resaltó que lograr la transformación de la FGR “significa asumir que la justicia no es un privilegio, por el contrario, es un derecho, es poner al servicio del pueblo todos los instrumentos institucionales para garantizar esta justicia”.

Resaltó que “la fiscalía requiere un cambio profundo, no solo de procedimientos, sino sobre la visión misma de la procuración de justicia. Es imprescindible entender que en el quehacer de la fiscalía converse un componente muy importante de la gobernabilidad del país, lo que nos convoca a actuar sin pretextos para poner al servicio del pueblo de México las herramientas institucionales de la procuración de justicia”.

Puntos clave de la reestructuración de la FGR

Misión: Garantizar un acceso efectivo a la justicia, proteger a las víctimas y erradicar la impunidad.

Visión: Consolidar a la FGR como referente nacional e internacional de eficacia, inteligencia científica e integridad absoluta.

La reestructuración de la FGR marca en fin de la era en que el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente; hoy, responde unido, con inteligencia y con todo el peso de la ley.

Se trata de un cambio profundo sobre la visión de la procuración de justicia.

Estructura orgánica eficiente y funcional.

Igualdad sustantiva y paridad de género.

Cero tolerancia al hostigamiento sexual, acoso sexual y otras formas de violencia y discriminación, basadas en el género.

Servicio profesional de carrera de la FGR.

Fortalece las Fiscalías estales para atender casos de extorsión, búsqueda de personas y feminicidios.

Moderniza la Agencia de Investigación Criminal.

La Crónica de Hoy 2026