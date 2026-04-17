México insistirá en un T-MEC sin aranceles: Ebrard

El secretario de economía, Marcelo Ebrard, durante su encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial (Secretaría de Economía)

Revisión acuerdo comercial — “Nosotros ya dijimos que queremos que no haya aranceles, que el tratado (comercial entre los tres socios de Norteamérica) salga adelante, esa es nuestra postura. Vamos a escuchar lo que nos va a decir Estados Unidos”, señaló este viernes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, previo a la reunión que sostendrán el próximo lunes con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en lo que será la siguiente etapa de revisión del acuerdo comercial.

Al sostener un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), como parte de los preparativos para la segunda ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos y en la antesala de la revisión del T-MEC que se celebrará el lunes en la Ciudad de México, Ebrard resaltó que en este encuentro expondrán también el daño que han causado los gravámenes al acero y aluminio.

En este contexto, el titular de Economía insistió en que México volverá a plantear su preocupación por el impacto de los aranceles vigentes bajo la Sección 232, así como por las cuotas impuestas a productos del sector agropecuario, como el tomate.

Marcelo Ebrard adelantó ante el Consejo Nacional del CCE, que insistirán en la segunda etapa de revisión del T-MEC, eliminar los aranceles para los socios de Norteamérica (Secretaría de Economía)

Destacó también que otro de los temas esenciales para los tres países socios de Norteamérica, ya que “tenemos que avanzar en las cadenas de suministros para reemplazar importaciones de Asia, es un motivo importante de conversación”, apuntó.

En el marco de la Reunión de Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezada por el presidente José Medina Mora, y con la participación de líderes de los organismos empresariales, el secretario de Economía destacó la estrecha colaboración del CCE que recientemente sostuvo reuniones en Washington, lo que ha derivado en acuerdos encaminados hacia una estrategia conjunta para fortalecer la presencia de empresas mexicanas en Estados Unidos.

Ebrard subrayó al gremio empresarial que “les pedí tener cada vez más activismo en Estados Unidos, presentar más las inversiones mexicanas allá y hacer presencia. Tenemos muy buena coordinación con Medina Mora”, concluyó.

La delegación estadounidense será encabezada por el representante comercial Jamieson Greer, quien presentará la postura de su país frente a los planteamientos ya expuestos por México en encuentros previos.

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