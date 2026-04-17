Jorge Romero nombra a su “defensor del cambio y de la familia” en Michoacán por 2027

CDMX — El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, tiene claro que para competirle a Morena en la renovación de gobierno de 17 estados el territorio es la arena política, y este viernes nombró a Alfonso Martínez Alcázar como su coordinador del “Cambio y la Defensa de la Familia” en Michoacán, donde hoy gobierna el partido guinda.

El panista apuesta a que con esta designación se luchará “para recuperar los valores y restablecer la paz y tranquilidad en el estado”, dijo ante michoacanos concentrados en una plaza pública.

Luego de una megacaravana que avanzó sobre la avenida Acueducto hasta la Plaza Jardín Morelos, Romero Herrera destacó “la brillante trayectoria” de Alfonso Martínez, quien decidió fortalecer la estructura interna, luchar a favor de la familia y por un mejor Michoacán.

Acompañado de militantes del albiazul, de representantes sociales y productivos, así como de mujeres y hombres, el dirigente nacional mencionó que este mitin es para apoyar “a un hombre que ha decidido luchar, un mexicano, un michoacano, en particular en quienes miles, miles, de personas creen”, dijo.

Jorge Romero resaltó que no hay manera de que la ciudadanía elija dos o tres a una persona, si no hizo un buen trabajo, por ello, subrayó que Alfonso Martínez hizo un magnífico trabajo en Morelia y hará un magnífico trabajo como coordinador en Michoacán, al estilo de Morena.

El panista indicó que como sociedad no se puede ser indiferentes ante la inseguridad y promesas incumplidas de morena.

Ante este escenario se puede rendir, o adoptar la actitud de Alfonso Martínez, que es luchar por un mejor futuro.

En tanto, el hoy coordinador de ‘Defensa de la Familia’ aceptó el compromiso de coordinar los esfuerzos de cambio y defensa de la familia. “Lo acepto con orgullo y determinación para trabajar levantarnos para defender a la familia”.

Cuestionó los logros que presume morena y de cómo la realidad es otra en todo el país. En este sentido, invitó a las y los michoacanos a caminar juntos, y construir la paz que todos anhelamos

Para este nombramiento, el PAN organizó un encuentro con a miles de personas de diferentes puntos del estado. Entre los liderazgos presentes estuvieron Jorge Romero, líder nacional del PAN, Laura Esquivel y Marco Cortés, senadores de la República; los diputados federales, Armando Tejeda, José Manuel Hinojosa, Germán Martínez y David Cortés. Los legisladores locales Teresita de Jesús Herrera, Alfonso Chávez y José Antonio Salas. De la dirigencia estatal Carlos Quintana y María de los Ángeles Toro, así como los alcaldes de La Piedad, Sahuayo, Tocumbo, Marcos Castellanos, Ecuandureo, Quiroga, Tangancícuaro, Epitacio Huerta, Churintzio e Ixtlán. Los ex jefes estatales Cuquita Cabrera, Germán Tena y Beny Quezada.