Cae en Quintana Roo “Dániel Takács”, uno de los 10 más buscados en Europa

Fue detenido János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa, en Quintana Roo.
Este criminal cuenta con una orden de arresto en Hungría por tráfico de estupefacientes.
Además, existe una ficha roja de Interpol y orden de arresto europea emitida por Europol.
Con trabajos de inteligencia e investigación, se identificó la zona de movilidad de János “N” en el municipio de Benito Juárez, donde se implementó un operativo coordinado que permitió su detención en la avenida Politécnico.
“Dániel Takács” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación migratoria y dar continuidad a su proceso de deportación controlada hacia Europa.