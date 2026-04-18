Destacan senadores de Morena participación de Sheinbaum en España

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su intervención en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, España.

Senadores de Morena destacaron la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, España donde refrendó la vocación de México por el diálogo, la cooperación internacional y la defensa de la democracia

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó la posición de la mandataria mexicana en el sentido de que no puede haber democracia verdadera si no esta al servicio de los pueblos y que la democracia y que la justicia social sólo puede construirse con la cooperación entre las naciones.

“Sólo desde la justicia social pueden construirse la cooperación entre las naciones y una paz duradera”, citó

A su vez, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier sostuvo que el mensaje de la presidenta Sheinbaum, en España, posiciona a México sin estridencias en lo relevante: orden, acuerdos y futuro compartido.

México –agregó--reafirma su vocación de diálogo y cooperación en este encuentro internacional.

“No fue sólo un discurso, la Jefa del Estado Mexicano fijó claramente la dirección para que la democracia sea útil y no vacía”, subrayó el legislador.

Dijo que México reafirmó su vocación de diálogo y cooperación y se fijó con claridad de rumbo, que si la democracia no se traduce en bienestar, se debilita.

A su vez, el senador. Antonino Morales, reconoció el liderazgo dela mandataria en Barcelona, España consolida a México como un referente mundial de fraternidad y apego a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, expresó su más amplio reconocimiento al liderazgo y visión de Estado demostrados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, España.

Morales Toledo destacó puntualmente tres ejes rectores del mensaje presidencial que, afirmó, “enarbolan la vocación pacifista de nuestra nación”.

Respecto al llamado a la paz, el senador señaló: “La presidenta dejó claro que México no apuesta por la guerra ni por la imposición; apuesta por la vida y por el diálogo. Su frase ‘En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida’ es la ruta correcta para sanar a un mundo herido por la desigualdad”.

En cuanto a la iniciativa global ambiental, el senador zapoteco enfatizó: “La propuesta de destinar el diez por ciento del gasto armamentista mundial a un programa de reforestación masiva es un acto de congruencia absoluta. Habla de una mujer de Estado que entiende que la verdadera seguridad global se construye restaurando el tejido natural y social, no destruyéndolo”.

Sobre la postura en defensa de la soberanía cubana, el legislador oaxaqueño fue contundente: “Respaldamos sin titubeos la declaración contra la intervención militar en Cuba. Como bien recordó la doctora Sheinbaum, la democracia no se impone con bloqueos ni cañones; se construye con respeto a la diversidad y solución pacífica de controversias”