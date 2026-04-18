Establecen volúmenes de captura para sardina, anchoveta y macarela en 2026

Sardina, anchoveta y macarela

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) dio a conocer los volúmenes de captura permisibles para especies como sardina, anchoveta y macarela durante la temporada de pesca 2026, con el objetivo de asegurar el aprovechamiento sustentable de estos recursos en el Océano Pacífico y el Golfo de California.

Para ello, la Conapesca se basó en la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables, con el fin de preservar las poblaciones de peces pelágicos menores.

La dependencia reveló que entre los principales volúmenes autorizados destacan más de 338 mil toneladas de sardina del Pacífico en la costa occidental de la península de Baja California, así como más de 230 mil toneladas de anchoveta en el Golfo de California y más de 242 mil toneladas de sardina crinuda en la región centro-norte de ese mismo cuerpo de agua.

De acuerdo con las autoridades, esta pesquería es clave a nivel nacional, ya que representa hasta el 50 por ciento de las capturas totales y genera alrededor de cinco mil empleos directos en el noroeste del país, además de entre 20 mil y 25 mil empleos indirectos.

La dependencia aseguró que las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), serán aplicables durante todo el año a quienes cuenten con permisos o concesiones vigentes para la pesca comercial de estas especies.

Asimismo, la Conapesca notificará a los titulares cuando los volúmenes autorizados estén por alcanzarse, con el propósito de suspender oportunamente las actividades y evitar la sobreexplotación. El incumplimiento de estas medidas será sancionado conforme a la legislación vigente.

La Crónica de Hoy 2026