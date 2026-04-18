México, Brasil y España expresan preocupación por crisis en Cuba, llaman al diálogo

Cuba

Los gobiernos de México, Brasil y España manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa Cuba, ante el agravamiento de la crisis humanitaria que afecta a su población.

A través de un posicionamiento conjunto difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, los tres países señalaron la necesidad de adoptar medidas urgentes que contribuyan a aliviar las condiciones de vida del pueblo cubano, al tiempo que advirtieron sobre la importancia de evitar acciones que puedan agravar la situación o contravenir el Derecho Internacional.

Asimismo, las naciones anunciaron su compromiso de fortalecer, de manera coordinada, la respuesta humanitaria para atender las necesidades de la población en la isla.

En el documento, los gobiernos reiteraron la importancia de respetar los principios establecidos en la Organización de las Naciones Unidas, como la integridad territorial, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias.

De igual forma, los tres países reafirmaron su compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, por lo que hicieron un llamado a establecer un diálogo “sincero y respetuoso”, en apego al Derecho Internacional.

Los gobiernos señalaron que su objetivo es encontrar una salida duradera a la situación actual y garantizar que el pueblo cubano pueda decidir su futuro en condiciones de libertad.

La Crónica de Hoy 2026