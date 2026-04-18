Sheinbaum y Sánchez descartan que existiera fractura entre México y España

La Presidenta Claudia Sheinbau, durante su encuentro mantiene un encuentro bilateral con el Jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez IV Cumbre en Defensa de la Democracia (EFE)

Relación México y España — La IV Cumbre en Defensa de la Democracia que se celebró en Barcelona y que convocó a mandatarios y líderes de gobiernos progresistas, fue el marco en el que la presidenta Claudia Sheinbaum y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, coincidieron en que no existió fractura en las relaciones bilaterales entre ambas naciones y subrayaron la normalización entre los dos gobiernos.

La presidenta Claudia Sheinbaum en un breve mensaje a periodistas destacó que la relación bilateral entre México y España se mantiene sin tensiones y rechazó todas las versiones sobre un conflicto entre ambos países. “No hay crisis diplomática, nunca ha habido”, reiteró.

Interrogada por medios sobre la carta enviada por exexmandatario Andrés Manuel López Obrador, quien exig{ia perd{on por las muertes duranbte la Coqnuista, la mandatarioa dijo que “se mantiene el reconocimiento a los pueblos originarios”.

Asimismo, refirió que “ha habido un acercamiento tanto del presidente (Pedro Sánchez) como del propio Rey, lo cual reconocemos. Lo importante es seguir dialogando”, apuntó.

En la misma línea dijo que abordaron en su entrevista temas como intercambio comercial y energías renovables.

La Jefa del Ejecutivo federal resaltó que invitó a Pedro Sánchez a visitar el país el próximo año, cuando México sea anfitrión del encuentro “En Defensa de la Democracia”, y planteó que el intercambio bilateral continúe en diversos frentes.

Sheinbaum visitó por vez primera España desde que es presidenta, viaje que se conoció después de que el rey Felipe VI reconociera que en la conquista de América hubo “mucho abuso”, tras las peticiones que se han sucedido por parte de México para que España pidiera una disculpa por los agravios en esa conquista.

Las palabras del rey fueron valoradas por la presidenta mexicana pese a que dijo que hay que seguir trabajando en el proceso de reconocimiento histórico.

Además, esta misma semana aseguró que nunca se ha roto la relación diplomática con España aunque sí vino a reconocer las dificultades al señalar que “ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del Gobierno español como del propio rey de España”.

El mensaje de que nunca ha habido crisis es el que ha traído este sábado a Barcelona, ya que a su llegada a la cumbre por la democracia y a preguntas de los informadores, dijo que no la hay ahora ni la ha habido antes.

“Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, agregó.

Son palabras que pronunció ante de ser recibida por Sánchez al inicio de la cumbre, con un primer saludo entre ambos y una breve conversación mientras posaban para reporteros gráficos.

Más tranquilamente han tenido oportunidad de dialogar después, ya que al término de la cumbre han protagonizado una reunión bilateral que, según fuentes del Gobierno español, se ha prolongó durante casi una hora.

En ella, según estas fuentes, se ha evidenciado una gran sintonía, aunque no han ofrecido detalles de esa conversación más allá de que han hablado de la situación global, de las relaciones de la Unión Europea y México, y de cómo seguir estrechando los lazos culturales, económicos y sociales entre los dos países.

Ha sido Sheinbaum quien, en declaraciones a los periodistas tras ese encuentro, ha confirmado que ambos han hablado de la polémica relativa a la conquista y ha explicado que ha trasladado a Sánchez la importancia que tiene para su país el reconocimiento de lo que eso conllevó.

En concreto, Sheinbaum expuso la grandeza de las culturas originarias de México antes de la llegada de los españoles, y el jefe del Gobierno español afirmado que ha estado de acuerdo con ello.

Por su parte, el jefe del Gobierno español, señaló en un mensaje en su cuenta de la red social X, que “he conversado con la presidenta @Claudiashein sobre la situación global y la clave de avanzar en las relaciones UE - México. Compartimos una gran sintonía sobre cómo continuar estrechando nuestros tan especiales lazos culturales, económicos y sociales.Es una gran noticia que México vaya a albergar la próxima reunión En Defensa de la Democracia.

La Crónica de Hoy 2026