Monte de Piedad alerta por falla en su app: esto debes hacer si desaparecieron tus boletas (Imagen ilustrativa)

Las boletas desaparecieron... No, no es la caída del sistema de 1988; son más bien algunos usuarios en redes sociales quienes, iracundos, reportan que hay una falla en el sistema de la plataforma de Nacional Monte de Piedad, y que han tragado amargo cuando se dan cuenta de que sus boletas han desaparecido: ya no están, no aparecen por ningún lado, ni debajo del teclado, ni refrescando la pantalla.

Pero aquí te daremos calma. Si has sido víctima de tal situación, no te preocupes: esto tiene una solución clara y aquí te decimos qué hacer.

¿Qué hacer si tus boletas de pago desaparecieron de la app de Monte de Piedad?

De acuerdo con Shareni Pastrana Camarena, periodista de Reporte Índigo, las indicaciones puntuales que Nacional Monte de Piedad ha compartido en sus redes sociales, en caso de que tus boletas de pago desaparezcan en la aplicación móvil, son las siguientes:

1. Comunícate al 55 2629 2790

2. Digita la opción 0-6 para ser atendido por un asesor

3. Expresa tus dudas con el ejecutivo al que serás dirigido

¿Cuáles son los métodos de pago alternativos en Nacional Monte de Piedad?

Existen algunos métodos alternos de pago para mantenerte al corriente, donde podrás cumplir en tiempo y forma con las fechas y condiciones que marca tu contrato, ya sea para realizar el pago de tu abono, refrendo o desempeño.

La primera opción es pagar en Mi Monte App y Mi Monte Web, plataformas donde podrás realizar la transacción con cargo a tu tarjeta de crédito o débito. Podrás realizar el pago de lunes a domingo, de 00:00 a 23:00 horas.

La segunda alternativa es acudir al OXXO más cercano con un pago en efectivo, y podrás hacerlo de lunes a domingo de 07:00 a 21:00 horas.

Lo único que debes hacer es mencionar al cajero donde vayas a realizar el pago de tu contrato de empeño con el servicio:

Que vas a realizar un pago para: Monte de Piedad pagos en línea.

Finalmente, Banamex y Bancanet también pueden ser una excelente opción para realizar el pago en cualquiera de sus sucursales.