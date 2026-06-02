¿Se le viene la noche al Mundial 2026? Además de la CNTE… estas son las otras organizaciones que buscan sabotearlo Además de la CNTE, conoce cuáles son las organizaciones que podrían manifestarse durante el Mundial 2026 en México (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

A días de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, las manifestaciones por parte de la CNTE se han intensificado, lo que ha aumentado los cuestionamientos sobre posibles boicots por parte de organizaciones a la Copa del Mundo.

Este 11 de junio se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX, debido a que México es uno de los tres países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá; sin embargo, a pesar de la emoción que esto podría suscitar en los aficionados, diversas organizaciones podrían aprovechar la relevancia que traerá este evento al país para exponer sus causas.

¿Va a haber manifestaciones durante el Mundial 2026?: Estas son las organizaciones que buscan sabotearlo

A pesar de que la CNTE es una de las organizaciones que más ha llamado la atención de las autoridades durante sus protestas en los últimos días y que ha hecho un llamado para boicotear el Mundial 2026, existen otras organizaciones que podrían intentar lo mismo.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha reconocido que durante el Mundial 2026 en México existe la posibilidad de manifestaciones por parte de diferentes organizaciones en los días de partidos de la Copa del Mundo.

Algunas de las organizaciones que podrían manifestarse durante los partidos del Mundial 2026 en México, junto con la CNTE, son los grupos de transportistas y campesinos, quienes han planteado la posibilidad de realizar protestas en esas fechas, además de los colectivos de madres buscadoras.

¿Están en riesgo los partidos de México por las manifestaciones?

A pesar de las diferentes manifestaciones que podrían haber a partir del 11 de junio en las diferentes sedes de los partidos del Mundial 2026 en México, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha informado que los partidos se llevarán a cabo.

“Hay garantías para que todos los eventos después del 11 de junio se lleven a cabo (…) Lo que nos preocupa es la afectación a terceras personas”, fue parte de lo informado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la SEGOB.

Por otra parte, también señaló que las autoridades garantizarán el derecho a la protesta, indicando que tanto el Mundial como las manifestaciones podrían convivir entre sí, pidiendo que no se afectan las vialidades.