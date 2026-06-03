Catálogos de piratería por teléfono y tráfico de escudos, tretas de falsificadores de la marca FIFA…

Piratearía del mundial

(Segunda parte)

Entre las artimañas usadas por falsificadores para burlar los de por sí marginales operativos oficiales está la venta de mercancía pirata por catálogos telefónicos, y el tráfico furtivo de escudos y logotipos relacionados con el Mundial 2026.

Este reportero simuló ser un emprendedor en busca de productos al mayoreo para nutrir su negocio propio. Fue así cómo logró dialogar con ofertantes de los mercados notorios de piratería en la capital del país y descubrir tretas ante posibles intervenciones de la autoridad.

-Lo que busco son camisetas de todas las selecciones, pero con el logo de FIFA y del patrocinador oficial -se le comentó a una distribuidora de jerseys en el pasillo L-K4 de la Central de Abastos, en Iztapalapa.

-Tengo algunas de muestra: la de Alemania y Argentina, para que la gente las vea, nos estamos cuidando un poquito por si llegan los polis, pero hay de todos los equipos. De lo otro, no te preocupes, también tenemos un mercado de escudos.

-¿Mercado de escudos?

-Sí, ¿quieres que toda tu mercancía tenga el escudo de FIFA? Te conseguimos los escudos, los que quieras, por decenas o por cientos, esos los mandamos a hacer con un cuate y ya se los pegas o se los coses tú.

-¿Y cuánto valen los escudos?

-Depende de las camisetas que compres. Tenemos de dos precios: las de 380, que se ven más clones, y las de 450, de mejor calidad. Nos dices cuántas, nos arreglamos y, por fuera, vemos lo de los escudos de FIFA.

El ardid se repitió durante los recorridos por Pericoapa y, sobre todo, por Plaza Centrocel Teresa, donde se han presentado ya inspectores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y fuerzas de seguridad.

Según datos del IMPI, los últimos tres operativos de la estrategia nacional antipiratería, denominada Operación Limpieza, se han enfocado a decomisar productos falsos de las marcas FIFA, Adidas y otros patrocinadores de la Copa del Mundo; se han asegurado más de 105 mil artículos apócrifos, por un monto mayor a 20 millones de pesos. En Tepito se decomisaron 25 toneladas de artículos fake relacionados con el certamen.

“No fue poquito, aunque no nos fue bien, nos abuchearon, sí hay un tema de afectación e imagen internacional de México que debemos cubrir. En Jalisco nos metimos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en el mercado El Santuario y San Juan de Dios, ambos en Guadalajara, y por supuesto en Tepito, en la Ciudad de México”, aseguró Santiago Nieto, quien el 31 de mayo, a días de la justa futbolística, abandonó el barco para hacer campaña en Querétaro.

El impacto de los operativos ha sido reducido. La piratería vibra, se extiende: en algunos casos con desfachatez; en otros, bajo nuevos engaños…

-Podemos darle un contacto para que le imprima logotipos de la FIFA y equipos -fue la oferta en el segundo piso de Centrocel Teresa, en un puesto donde vendían bocinas en forma de balones de futbol o con figuras sosteniendo un balón.

-¿Por qué no los incluyen ustedes?

-Para cubrirnos un poco. Tenemos bocinas desde 56 hasta 200 pesos, por tres piezas iguales damos precio de mayoreo. Ya tenemos clientes con los que trabajamos así: ellos nos las compran aquí y ya por fuera los conectamos para maquilar los stickers o logotipos del Mundial. Echándole coco, en este país todo se puede.

Piratearía del mundial

Ahí, en Centrocel Teresa, se logró charlar con uno de los líderes de distribución: “Los inspectores han venido a la plaza y ya llegan con fotografías: ´estás vendiendo cosas del Mundial´, te enseñan las fotos, se meten a los locales y te tuercen con la mercancía. A un compa le sacaron 80 mil baros, pero fue como quitarle un pelito al gato, porque él maneja grandes cantidades. La FIFA está presionando mucho y por eso los operativos: es taparle el ojo al macho”.

“Los chinos se han descarado mucho: quieren tener todo exhibido y vender como lo hacen en su tierra, pero ya se pasan: te ofrecen réplicas hasta de los estadios. Y, cuando menos piensas, ya te cayeron, y hay que soltar lana. Los mexicanos debemos ser más ingeniosos”.

-¿Cómo? -se le preguntó.

-Le sugiero que cuando tenga su producto haga un espacio privado en su local, un stand que esté más apartado, no a la vista, las autoridades ni se dan cuenta. Así, cuando lleguen clientes los pasa para que puedan ver, y listo. Es álgebra de la necesidad, ponerse chingón, almeja carnal, para que no te caiga la voladora.

FACHADA. Los catálogos telefónicos y las ventas fachada han sido modalidades recurrentes; se comprobó además en diversos locales de Plaza de la Tecnología.

Entre los servicios de reparación y venta de dispositivos y accesorios para celulares había flujo de piratería mundialista.

-¿Qué necesita, qué le reparamos, qué le vendemos? -fue la puerta de entrada en un local donde en teoría sólo se ofrecía soporte de telefonía.

-Ando buscando artículos del Mundial…

-Sí tenemos. ¿Quiere camisetas? Las tenemos guardaditas.

-¿De cuáles?

-De México.

-¿Originales?

-Claro que no, pero están bien chidas. Las saco y se las muestro: a 200 pesos, a 180 en mayoreo, con el escudo de ADIDAS bien protegido.

En otro puesto, especializado en fundas para móviles, no eran visibles artículos futboleros, pero el susurro de la vendedora llegó de repente:

-¿Anda buscando algún modelo de moda?

-¿Cómo cuál?

-Del Mundial.

-Tenemos de todos los jugadores o equipos que quiera, pero no los podemos mostrar con tranquilidad aquí.

-¿Por qué?

-Vienen y nos los quitan, y luego hay que andar dando moches.

-¿De qué jugadores tiene?

-De todos, de los más famosos. Se los enseño sin compromiso, los tengo en el teléfono: 30 pesos por funda en mayoreo, a partir de 10 piezas, con el logo de la FIFA y las caras de futbolistas. Los pagas hoy y en la tarde o mañana te entrego.

La dinámica se replicó en la zona candente de Tepito: por la vía digital y en pantalla se promocionaban plumas, termos, ceniceros y gorras.

SOSPECHAS. ¿Dónde han ido a parar los productos asegurados? No hay registro de su destrucción y las dudas asaltan…

“La mercancía asegurada se tiene que destruir, a menos que los titulares de derechos decidan darla en donación, al DIF, por ejemplo, aunque no hemos tenido casos, pero existe la posibilidad jurídica. En la anterior administración (de López Obrador) se mandaba a los tianguis del Bienestar, pero era mantener la violación a los derechos de titulares de propiedad intelectual”, reveló Santiago Nieto el pasado 19 de mayo, en una conferencia en la FES Acatlán de la UNAM. En su presentación también reconoció:

“Las acciones administrativas contra los falsificadores, a través del IMPI, están limitadas por presupuesto y personal”.

-¿Hay sospechas? -se preguntó a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, pionero en la identificación de focos rojos de piratería.

-Claro que hay sospechas sobre la destrucción, la piratería termina regresando impunemente al mercado. Y eso ocurre porque hay un gran problema de corrupción. Se hace un decomiso, pero al final regresa, no hay control de los almacenes, los procesos son largos, los mismos tenedores de derechos los abandonan porque resulta costoso llegar a la destrucción.

De siempre, la falsificación ha ido de la mano del contrabando, otro asunto olvidado. De acuerdo con información del IMPI, el 95 de los artículos apócrifos proviene de China, el resto se elabora en México o llega desde países como Malasia, Turquía, Vietnam e India.

“Si tú sabes dónde hay piratería, si lo sé yo, si lo sabemos todos, es imposible que la autoridad no sepa, hay que exigirle que cumpla -recriminó Rivas-. Se afecta la propiedad industrial e intelectual y, además, la salud, la integridad física y las condiciones de gobernanza. Urgen operativos de verdad, que golpeen redes de distribución y concentración. ¿Y el contrabando? Es una forma fácil de los grupos criminales para hacerse de recursos, y no se salva ni el Mundial ni la FIFA”…

Piratearía del mundial

CONTRASTES

*Operación Limpieza: del 1 de octubre del 2024 al 26 de marzo de 2026 suman 21 operativos, con 7 millones 790 mil productos apócrifos decomisados, con un valor aproximado de 934 millones 955 mil pesos.

*La Secretaría de Turismo registró ante el IMPI la marca: “México está de moda”, para promocionar la cultura, las tradiciones y las bellezas naturales del país entre los visitantes al Mundial.