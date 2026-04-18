Jesús Murillo Karam exprocurador es hospitalizado por derrame cerebral; su estado es delicado

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República El exfuncionario fue trasladado a un hospital en la Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral mientras cumplía prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, fue internado en un hospital del sur de la Ciudad de México luego de sufrir un derrame cerebral en su domicilio, donde permanecía bajo prisión domiciliaria por los procesos penales relacionados con el caso Ayotzinapa.

Fuentes federales confirmaron que el exfuncionario, de 78 años, se encuentra en condición delicada y con pronóstico reservado. El traslado se realizó bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional, como parte del esquema de vigilancia vigente por la medida cautelar que enfrenta.

Desde su ingreso al hospital, se le han practicado diversos estudios clínicos y valoraciones neurológicas para determinar el alcance del evento vascular. Su estado de salud ya presentaba complicaciones desde años atrás, lo que influyó en la decisión judicial de permitirle continuar su proceso en casa.

Murillo Karam arrastra antecedentes médicos importantes, entre ellos enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral. Incluso, en años recientes fue sometido a una intervención de alto riesgo en las arterias carótidas, además de reportarse un deterioro cognitivo señalado por su defensa.

Antes de este episodio, el exprocurador ya había sido trasladado en varias ocasiones a centros médicos como la Torre Médica de Tepepan y el Instituto Nacional de Cardiología, debido a complicaciones en su salud.

El exfuncionario fue detenido el 19 de agosto de 2022 por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia, todos relacionados con la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Tras su captura, permaneció en el Reclusorio Norte, pero con el paso del tiempo su estado físico se deterioró, lo que derivó en que un tribunal le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria en abril de 2024. Desde entonces, se mantenía en su casa en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Actualmente enfrenta dos procesos penales: uno por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas y otro por posibles actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, identificado como integrante del grupo Guerreros Unidos.

La FGR ha solicitado una condena de hasta 82 años de prisión en su contra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Hasta antes de su hospitalización, Murillo Karam permanecía bajo resguardo en su domicilio, en cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad.

Su estado de salud sigue siendo monitoreado por especialistas, mientras las autoridades mantienen abierta la vigilancia legal del caso.