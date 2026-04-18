“Soy una mujer de paz”, declara Sheinbaum en España; presenta dos iniciativas mundiales

Líderes en la Cumbre por la Democracia en España

“Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’”, así lo afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona, España.

Durante su mensaje, la mandataria presentó dos acciones en favor de la paz: la primera fue destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento para impulsar un programa global que permita reforestar millones de hectáreas cada año.

Y la segunda, pero no menos importante, una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.

“En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba; que el diálogo y la paz prevalezcan”, dijo.

Aseguró que la democracia significa elevar el amor por encima del odio; cultivar la generosidad, en lugar de la avaricia; la fraternidad por encima de la guerra.

“La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones”.

Pide que México sea sede de la próxima cumbre

Durante su participación, la jefa del Ejecutivo Federal extendió la invitación para que, en 2027, México sea la próxima sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia, para dialogar sobre una economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.

Señaló que México aporta a los pueblos del mundo, como un símbolo de esperanza, principios constitucionales en materia de política exterior; para ello destacó el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza.

Así como la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y la lucha permanente por la paz.

“Cuando hablamos de democracia, nos referimos a la democratización de la cultura; del acceso a la educación, del acceso a la salud; del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos”, resaltó.

Para finalizar, destacó que acudió a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia a nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador, con una historia milenaria que reconoce su origen en las grandes culturas originarias que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero nunca derrotadas ni conquistadas.

Y declaró que llega cobijada por el legado de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Felipe Ángeles, Adela Velarde, Hermila Galindo, el General Lázaro Cárdenas y Frida Kahlo.

Así como de un pueblo que, en 2018, decidió que el desarrollo democrático existe bajo el legado de, “por el bien de todos, primero los pobres” y que, en 2024, rompió su historia de machismo y eligió a su primera mujer presidenta.