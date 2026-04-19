CFE fortalece infraestructura de transmisión en la Península de Yucatán

CFE fortalce infraestructura eléctrica en la Península de Yucatán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa llevando a cabo trabajos de ampliación de la Red Nacional de Transmisión (RNT), para mejorar la calidad de la energía eléctrica, además de la seguridad operativa en la Península de Yucatán.

Se puso en operación infraestructura al energizar equipo eléctrico de potencia, en la Subestación Eléctrica (SE) Zac Nicté, ubicada en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo. La finalidad es incrementar la calidad de la energía eléctrica en beneficio de 708,788 servicios eléctricos de esta región peninsular.

La Comisión Federal de Electricidad, reitera el compromiso con la nación para mantener la continuidad del servicio de energía eléctrica, trabajando arduamente para mantener altos niveles de calidad, confiabilidad y la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional como parte de las estrategias del ejecutivo federal en pro de la Justicia Energética.