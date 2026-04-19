Pueblos Mágicos se digitalizan: más de 17 mil negocios turísticos se integran al comercio en línea

Mercado En Cuetzalan Puebla (Saúl Sigüenza)

En los lugares del país donde el turismo puede sostener economías enteras, miles de pequeños negocios están cambiando la forma en que venden, se promocionan y se relacionan con sus futuros clientes.

Más de 17 mil establecimientos turísticos en los llamados Pueblos Mágicos ya forman parte de esta transformación digital, impulsada por la estrategia “Avanzamos por México”, la cual busca acercar herramientas tecnológicas y financieras a comunidades que, operan casi por completo fuera del entorno digital.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que el objetivo no es solo modernizar el sector, sino lograr que el turismo realmente se traduzca en ingresos para quienes dependen de él. En otras palabras, que la derrama económica no se quede en grandes cadenas, sino que alcance a los negocios locales.

Actualmente, la estrategia tiene presencia en 177 Pueblos Mágicos y 73 localidades turísticas, donde se han implementado herramientas como terminales de pago electrónico, plataformas digitales y esquemas de capacitación financiera, lo que ha permitido que micro, pequeñas y medianas empresas puedan integrarse con mayor facilidad a un mercado cada vez más digitalizado.

El impacto de la nueva era digital

De acuerdo con datos compartidos por la dependencia, estas acciones generan más de cinco millones de impactos mensuales en promoción turística, lo que amplía la visibilidad de los destinos y abre nuevas oportunidades de negocio.

Además, el acceso a servicios financieros también ha avanzado pues hoy 7 de cada 10 Pueblos Mágicos cuentan con cajeros automáticos y cerca de la mitad dispone de sucursales bancarias, facilitando el consumo de los visitantes y fortaleciendo la operación de los comercios.

Ahora existe la posibilidad de que negocios familiares —desde restaurantes hasta talleres artesanales— puedan cobrar con tarjeta, aparecer en búsquedas digitales o acceder a financiamiento y con ello competir en un escenario donde antes estaban en desventaja.

La estrategia, desarrollada en conjunto con BBVA México, busca consolidar un modelo en el que la tecnología no solo atraiga turistas, sino que fortalezca economías locales y haga más resilientes a los destinos.

En su siguiente etapa, “Avanzamos por México” prevé ampliar su alcance, con el objetivo de que más comunidades se sumen a esta red digital y puedan beneficiarse de un turismo cada vez más conectado, competitivo y global.