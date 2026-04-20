Agentes de EU fallecidos en Chihuahua ¿eran de la CIA?: Esto es lo que se sabe sobre el caso

Claudia Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum afirmó que su Gobierno no tenía conocimiento previo de la participación de personal de la embajada de Estados Unidos en un operativo de seguridad en el estado de Chihuahua (norte), donde un accidente vial dejó cuatro funcionarios muertos, entre ellos dos estadounidenses y dos agentes estatales mexicanos.

La colaboración entre México y Estados Unidos en temas de seguridad volvió a ser tema de conversación luego de que se diera a conocer que dos funcionarios adscritos a la Embajada de Estados Unidos en nuestro país fallecieran en Chihuahua tras un presunto operativo. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló desconocer toda la información al respecto y pidió a las autoridades estatales esclarecer el asunto.

¿Qué pasó en Chihuahua con los agente de la Embajada de EU fallecidos.

De acuerdo con información confirmada, el accidente ocurrió cuando las víctimas regresaban de un operativo en la Sierra Tarahumara, donde participaron en acciones contra presuntos laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. En el hecho murieron también Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes. Versiones difundidas por autoridades estatales señalaron que el vehículo en que viajaban cayó por un barranco tras un percance en carretera.

En algunos medios, comenzó a difundirse versiones de que eran agentes de Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no existe confirmación oficial de que los dos estadounidenses fallecidos fueran agentes de la CIA. La información verificada disponible los identifica como funcionarios o instructores adscritos a la Embajada de Estados Unidos en México, e incluso autoridades y fuentes citadas por Reuters y otros medios señalaron que sus identidades no habían sido reveladas públicamente hasta este lunes. Tampoco la Embajada de Estados Unidos ni el Gobierno mexicano han informado que pertenecieran a la Agencia Central de Inteligencia.

Claudia Sheinbaum señala que se revisará si se violó la Ley de Seguridad Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes 20 de abril que su gobierno no tenía conocimiento previo de una colaboración operativa directa entre autoridades de Chihuahua y personal estadounidense en ese despliegue. Señaló que se revisará si hubo una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional y pidió esclarecer bajo qué esquema participaban los funcionarios estadounidenses en esas acciones. También anunció que solicitaría información a la Embajada de Estados Unidos y reiteró que México mantiene cooperación e intercambio de inteligencia, pero no acepta operaciones extranjeras en campo sin los mecanismos legales correspondientes.

Las autoridades de Chihuahua defendieron la actuación estatal y presentaron la participación de los funcionarios estadounidenses como parte de esquemas de intercambio, capacitación o acompañamiento técnico ligados al combate al crimen organizado. El fiscal César Jáuregui Moreno y autoridades estatales han sostenido que el operativo formaba parte de acciones contra laboratorios clandestinos y expresaron respaldo a la coordinación en seguridad. Sin embargo, las declaraciones de la Presidencia abrieron una revisión sobre si dicha cooperación se desarrolló dentro del marco legal aplicable.