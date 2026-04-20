EU restringe visados a 75 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados unidos (EFE)

Golpe al Cártel de Sinaloa — “Hoy, el Departamento de Estado (de Estados Unidos) está tomando medidas para imponer restricciones de visado a 75 personas que son familiares o socios personales o empresariales cercanos de individuos vinculados al Cártel de Sinaloa”, subrayó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado en el que no da los nombres de las identidades ni de las personas sancionadas.

El funcionario estadounidense destacó que el “Cártel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, que el presidente (Donald Trump) designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses”.En la misma línea, el jefe de la diplomacia estadounidense apuntó que la medida forma parte de la estrategia del gobierno de Trump para “erradicar” los cárteles que operan en el continente y proteger a la población estadounidense.Marco Rubio resaltó que

“Imponer restricciones de visado a los narcotraficantes, a sus familiares y a sus estrechos asociados personales y comerciales no solo impedirá su entrada en nuestra nación, sino que también servirá como elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas”, refirió el secretario de Estado de EU.La semana pasada, cuatro miembros de una familia fueron arrestados en Los Ángeles, California, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y se les relaciona con decenas de cargos como tráfico de fentanilo, metanfetaminas y armas de fuego.

Washington designó al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera y lo responsabiliza del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos. (Con información de EFE)

La CRónica de Hoy 2026