Educación superior México-España México y España fortalecen alianza estratégica en educación superior, en la II Conferencia de Rectores y Rectoras México-España 2026

Hoy, más que nunca, nuestras universidades están llamadas a responder de manera conjunta a los grandes desafíos globales, la transformación digital, la sostenibilidad, la innovación, la equidad social y la construcción de sociedades más justas y democráticas, aseveró Luis González Placencia.

Así lo destacó, el secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en la inauguración de la II Conferencia de Rectores y Rectoras México-España 2026 en la Universidad Jaume I (UJI) de Castellón.

En el encuentro, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas durante su intervención, se centró en la defensa irrestricta de la autonomía universitaria, calificándola como el corazón de la educación superior para buscar la verdad sin intereses políticos.

Destacó la solidez de la relación bilateral, con 105 convenios vigentes y una intensa movilidad estudiantil y propuso consolidar el español y el portugués como lenguas de referencia en el desarrollo de la IA y llamó a las universidades a liderar una agenda de igualdad de género y sostenibilidad

A su vez, el secretario general de la ANUIES sostuvo que dicha cumbre representa una oportunidad invaluable para avanzar hacia una cooperación más profunda, estructurada y orientada a resultados concretos que genere beneficios tangibles para nuestras comunidades universitarias.

La relación México-España en educación superior, aseveró, es, sin duda una, de las más dinámicas y estratégicas para ambas naciones.

“Nos une una comunidad académica vibrante, una lengua compartida y una visión común sobre el papel transformador de la universidad en nuestras sociedades”, por lo que, abundó, desde la ANUIES reiteramos nuestra convicción de que la cooperación internacional es un componente esencial para el desarrollo de nuestras instituciones y para la formación de nuevas generaciones capaces de enfrentar esos retos globales.

Bajo el lema: “Universidades para un futuro compartido: innovación, sostenibilidad y cooperación académica”, el encuentro tiene como eje central la iniciativa de las Cátedras Binacionales México-España, modelo que busca trascender los proyectos aislados y establecer mecanismos estructurales y permanentes que den profundidad al impacto de la relación académica binacional.

Dichas cátedras funcionarán como plataformas para Impulsar la investigación conjunta en áreas prioritarias como: salud, transición digital y cambio climático; fomentar la formación de talento y la generación de conocimiento aplicado y concretar compromisos derivados de los convenios firmados durante la cumbre.

Un punto relevante del encuentro fue el seguimiento a la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a Barcelona, donde se establecieron vínculos para recibir asesoría técnica en el proyecto de la supercomputadora mexicana Cuatlicue, basándose en los avances tecnológicos españoles en esta materia.

González Placencia reafirmó el compromiso de las instituciones mexicanas para avanzar hacia una cooperación orientada a resultados tangibles y entre las prioridades destacan el impulso a programas de doble titulación, el fortalecimiento de la movilidad académica híbrida y virtual, y la vinculación estrecha con el sector productivo para la transferencia de conocimiento.

En su mensaje, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco García, subrayó la importancia estratégica de las universidades como motor de progreso en un momento de transformación profunda, hoy más que nunca, dijo, las universidades importan, no solo por su papel en la formación de talento, sino también por su contribución a la construcción de una ciudadanía crítica y por hacer posible la convivencia democrática.

Especial énfasis puso en la igualdad de oportunidades como principal desafío del sistema universitario: una universidad abierta, diversa y que no deje a nadie atrás, no podemos permitir, sostuvo, que el talento dependa del origen, ni que el acceso a la universidad dependa de la renta, porque no hay sociedad inclusiva sin universidad inclusiva.