Seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales que el IMSS busca, se garanticen

Velar por la salud de los trabajadores es una inversión para las empresas que generarán entornos laborales más seguros y saludables, disminuirán
incapacidades y enfermedades, y aumentará la productividad, sostuvo Leslie Berenice Baeza Soto, integrante del Consejo Técnico del IMSS por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Al respecto, aseveró que México es punta de lanza en materia de seguridad y salud en el trabajo, gracias a la implementación de la estrategia de Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que permite garantizar derechos fundamentales a las y los trabajadores con la participación de éstos, el gobierno y empleadores.
Baeza Soto, primera Embajadora ELSSA para este 2026, señaló que el compromiso es facilitar que más empresas se sumen a ELSSA para medir los principales riesgos laborales y mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores.
Externó que como embajadora de ELSSA, su compromiso será que más empresarios y sindicatos se sumen a esta estrategia para garantizar la seguridad y salud de las y los trabajadores.
La seguridad y salud laboral, subrayó, es parte de tener un trabajo digno y es un compromiso que deben asumir las empresas no solo por mandato constitucional, también para velar por la salud de todas y todos sus trabajadores, que son su principal activo.
De ahí la importancia, reiteró, que las empresas asuman que esto es una inversión, el dedicarle tiempo para conocer toda esta información y aplicarla en sus centros de trabajo va a generar estos entornos más seguros y saludables, pero sobre todo que lo vean como una inversión y no como un gasto, porque a su vez esto disminuirá las incapacidades, las enfermedades y se verá reflejado en una mayor productividad”, indicó Baeza Soto.
Recordó además, que ELSSA incluye otros aspectos como la salud nutricional, mental, promoción del bienestar social mediante actividad física y actividades culturales.
Baeza Soto destacó la importancia de que el IMSS reconozca a las empresas incorporadas a ELSSA a través de distintivos o el Premio Nacional a las mejores prácticas, ya que esto permite detectar riesgos y aplicar procesos de mejora, las cuales sirven de ejemplo para que más empresas se sumen a la estrategia, en beneficio de la población trabajadora.