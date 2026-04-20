Salud: Se supera en México los 36.4 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas

Avanza vacunación contra el sarampión La Secretaría de salud destacó que a nivel nacional se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión

La Secretaría de Salud, encabezada por David Kershenobich, enfatizó que de enero de del año pasado, al corte del pasado de abril del año en curso, se han aplicado a nivel nacional, 36 millones 411,751 dosis de vacuna contra el sarampión.

Lo anterior, como parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población, en la cual participan todas las instituciones del sector salud en el país.

Como parte de la estrategia de vacunación que busca proteger prioritariamente a niñas y niños de 6 meses hasta los 12 años, se reitera el llamado a madres, padres y/o tutores llevar a estos pequeñas y pequeños a que cuenten con este biológico, y revisar que sus esquemas de vacunación estén completos y llevarlos a vacunar, si es que les falta alguna dosis, a fin de protegerlos de contraer esta enfermedad viral altamente contagiosa.

Al respecto, la dependencia resaltó que la protección de niñas y niños de las edades mencionadas es clave para interrumpir la transmisión del sarampión en la comunidad.

La vacunación es recomendable también para personas de entre 13 a 49 años que no cuentan con vacuna contra el sarampión o no tienen su segunda dosis.

La población podrá ubicar el centro de vacunación más cercano, vía internet, en el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse vía telefónica al 079, donde se brinda orientación gratuita.

Estas acciones se realizan de manera coordinada entre las instituciones del Sector Salud —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina— con el propósito de ampliar la cobertura de vacunación en todo el territorio nacional.