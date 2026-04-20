Visita de Greer en México inicia segunda ronda de negociaciones sobre el TMEC

Este lunes inicia la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del TMEC, un evento marcado por la visita del Representante de Comercio de los Estados Unidos, Jaimeson Greer quien mantuvo un encuentro en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum, y encabezará diversas reuniones con el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Previo a la reunión en Palacio Nacional, ambos representantes de Economía, sostuvieron una reunión con representante de la industria automotriz en la que también estuvieron presentes funcionarios representantes de comercio de Estados Unidos, así como el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, la Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, Altagracia Gómez, y el Director General de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, Roberto Lazzeri.

Luego de su encuentro con la mandataria nacional, Greer declaró a medios nacionales “Estoy muy feliz de estar en México. Estamos trabajando constructivamente con el secretario Ebrard. Estoy muy honrado de reunirme con la presidenta Sheinbaum y tener avances”.

Durante esta visita se espera avanzar en acuerdos que impulsen a América del Norte en las cadenas de suministro hasta reemplazar a Asia en importaciones, así lo declaró el secretario Ebrard la semana pasada frente al Consejo Coordinador Empresarial.

De igual forma, se pondrá sobre la mesa la eliminación de aranceles al acero y aluminio que Estados Unidos tiene impuestos sobre México.