Arranca 25 de mayo negociación formal del T-MEC entre México-EE.UU y Canadá: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió en la Ciudad de México con Jamieson Greer, representante comercial de EE.UU

Las negociaciones formales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) comenzarán el 25 de mayo, previó el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras encabezar una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, donde participaron sectores como el automotriz y el de acero, claves en estas negociaciones.

“Estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo. Para estar en tiempo y forma. Vamos a tener comunicación muy estrecha como estamos ahora. Y seguramente a fines de mayo estaremos tanto yendo a Washington como ellos viniendo a México para las negociaciones”, explicó Ebrard.

Adelantó que seguirán las reuniones con su homólogo estadounidense en las próximas horas y este martes para conocer cuáles son los puntos de vista de los Estados Unidos y con eso se pasará a la siguiente fase que son negociaciones formales.

Luego de la reunión en Palacio Nacional con Geer y la presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard consideró que la revisión del T-MEC “va muy bien” a juzgar por las reuniones de este lunes que incluyeron a la presidenta Sheinbaum y detalló que el funcionario norteamericano se llevara nota de lo que a nuestro país “le preocupa” de cara a la revisión del acuerdo comercial.

Precisó que las reuniones de hoy fueron esencialmente de trabajo donde la industria del acero y la automotriz expusieron sus planteamientos y cuestionamientos sobre cómo afectan los aranceles que el gobierno de Estados Unidos les ha impuesto.

“Lo importante de tener ese diálogo es que esas industrias directamente puedan decir lo que piensan”, aseveró Ebrard

Ell titular de Economía reveló que el diálogo del representante comercial de EU con la presidenta, apuntó “fue bastante cordial donde se realizó una breve revisión de dónde estamos.

“Explicó los temas que vamos a tratar. De las reglas de origen hasta las exportaciones de México de azúcar. Muchos temas se tocaron porque también estuvo el Secretario de Agricultura presente

También él planteó lo que al sector le preocupa… Y también revisamos propiedad intelectual y los temas principales que hay en ese momento. Pero yo destacaría que la reunión con la presidenta fue muy cordial”, insistió

Acto seguido el funcionario estadounidense se reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, en el Club de Banqueros donde los empresario le externaron la necesidad de que el tratado siga adelante y que el mayor número de productos no tengan ningún tipo de incertidumbre, reveló Ebrard.