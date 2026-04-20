Turismo y Visa impulsan promoción de la Marca México en aeropuertos del país

Marca México en aeropuertos del país

La Secretaría de Turismo y Visa anunciaron la implementación de una campaña conjunta de presencia de la marca en los principales aeropuertos del país, con el objetivo de fortalecer la promoción de la Marca México entre viajeros nacionales e internacionales y destacar la aceptación de pagos digitales en los principales destinos turísticos del país.

La titular de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que las alianzas con el sector privado son fundamentales para dar mayor visibilidad a la marca y a los diversos destinos turísticos del país.

“Esta campaña nos permite posicionar a México desde el primer punto de contacto con el viajero, proyectando al mundo la riqueza cultural, gastronómica y turística de nuestro país. Además, contribuye a que quienes nos visitan tengan una experiencia más cómoda, facilitando la forma en que disfrutan cada destino”, expresó Rodríguez Zamora.

La iniciativa contempla una amplia presencia visual en puntos estratégicos de alto flujo dentro de aeropuertos clave, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México —en sus Terminales 1 y 2—, así como en las áreas de llegadas internacionales en Cancún, Tulum y Guadalajara. La campaña incluye diversos formatos en puertas de entrada, señalización hacia migración, áreas de bandas de equipaje y salas de última espera, lo que permitirá su visualización por millones de viajeros durante 2026.

Esta inversión de Visa refleja su compromiso de largo plazo por apoyar a México en iniciativas orientadas al fortalecimiento de su imagen, competitividad y oferta turística de clase mundial.

Tan solo entre enero y febrero de 2026, esta campaña, con base en cifras públicas de tráfico aeroportuario, alcanzó a más de 27.4 millones de viajeros que visitaron estos aeropuertos en conjunto, lo que convierte a esta iniciativa en una plataforma relevante para la promoción turística del país.

Por su parte, el director general de Visa México, Francisco Valdivia, manifestó que facilitar los pagos digitales podrá maximizar la derrama económica de este importante evento y generar un mayor impacto positivo en las empresas, los comercios y los ciudadanos del país.

“Cada vez más viajeros están acostumbrados a pagar con sus tarjetas cuando viajan y de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, es fundamental que sepan que en México pueden pagar con su tarjeta de forma más segura y conveniente”, agregó.

Esta campaña integra mensajes sobre la aceptación de pagos digitales en México y los beneficios asociados al uso de tarjetas en materia de seguridad y comodidad, acompañados de imágenes representativas de destinos turísticos emblemáticos.

Este esfuerzo forma parte del Convenio de Colaboración entre Visa y Sectur y fortalece el compromiso conjunto por contribuir al desarrollo económico y turístico de México, promoviendo la digitalización de pagos en momentos clave del recorrido del viajero y apoyando la proyección internacional del país desde sus principales puntos de entrada.