Pago doble IMSS mayo 2026: qué pensionados lo reciben y por qué

Préstamos a cuenta de pensión del IMSS 2026: pasos y requisitos para meter la solicitud Conoce cómo y cuáles son los requisitos para solicitar un préstamo a cuenta de tu pensión IMSS (Pexels)

Una nueva noticia llega para las personas pensionadas del IMSS, ya que se ha difundido la posibilidad de recibir un pago doble del IMSS en mayo de 2026. Aunque la información ha generado expectativa e incluso confusión, lo cierto es que este movimiento no se trata de un bono extraordinario, sino de un ajuste en el calendario de depósitos para afiliados al IMSS y a la Pensión del Bienestar.

Por ello, te explicamos de forma clara, sencilla y detallada qué está pasando realmente con este pago y quiénes podrían verlo reflejado en su cuenta.

¿Por qué habrá pago doble del IMSS en mayo 2026?

El llamado “pago doble” del Instituto Mexicano del Seguro Social no corresponde a un apoyo adicional ni a un incremento en la pensión.

Se trata, en realidad, del depósito para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y también el de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar.

¿Quiénes recibirán el depósito doble?

El beneficio aplica exclusivamente para pensionados del IMSS, es decir, aquellas personas que reciben su pensión a través de este instituto.

Y también para todos las personas inscritas en el programa federal de Pensión del Bienestar, destinado a mayores de 65 años.

¿Cuándo se realizará el pago del IMSS?

El depósito está previsto para el 4 de mayo de 2026 y se depositarán $6,400 a los que tengan apellido con “A”.

Cabe señalar que los usuarios con los demás apellidos tambipén recibirán este doble pago, sin embargo, sucederá conforme avance la lista del programa Pensión del Bienestar durante dicho mes.