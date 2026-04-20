Garantizan transporte ordenado y seguro para la Feria de Puebla 2026

En el marco de la celebración de la Feria de Puebla 2026, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), implementa acciones para garantizar un servicio de transporte público ordenado, seguro y eficiente para las y los asistentes.

Como parte de este esquema, se instalarán cuatro bases de taxi, ubicadas en puntos estratégicos para asegurar el ascenso ordenado de pasajeros. Estas se localizarán en Avenida Jacaranda y Avenida Ejército de Oriente; calle Cazadores de Morelia y calle Fresnos; Avenida Unidad Cívica 5 de Mayo y Calzada Ignacio Zaragoza; así como en Avenida Unidad Cívica 5 de Mayo, a la altura del Coffe York.

Adicionalmente, se habilitará un punto para el abordaje de transporte nocturno sobre la calle 2 Norte, frente al monumento, donde se brindará servicio a través de la ruta JBS, a fin de facilitar el traslado seguro de las y los usuarios al término de las actividades de la feria.

El transporte nocturno operará con cinco rutas estratégicas: Cholula, Paseo Bravo, La Margarita, La María y Amalucan, las cuales conectarán puntos clave de la zona metropolitana, lo que incluye corredores como Calzada Zaragoza, Diagonal Defensores de la República, Boulevard 5 de Mayo y destinos como CAPU, Plaza San Pedro, Cruz del Sur, Paseo Bravo y Bosques de San Sebastián, entre otros.

Para reforzar el orden, supervisores de la Secretaría de Movilidad y Transporte se desplegarán en las vías de acceso al recinto ferial para garantizar la seguridad de las y los usuarios.