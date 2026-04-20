Comisionado de la ONU ve necesario replicar en otros países la estrategia de México en materia de género

El comisionado aplaudió el reciente Acuerdo voluntario con plataformas como Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital

El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, reconoció los avances históricos de México en materia de género tras la creación de la primera Secretaría de las Mujeres y su Política de Bienestar Integral; por ello, manifestó su interés en que se repliquen en otros países.

Durante una reunión de trabajo en la institución, Türk calificó como un hito global la Política de Bienestar Integral para las Mujeres y el reciente acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales, Google, Meta y TikTok.

Consideró que es una herramienta para combatir la violencia en el ecosistema digital, que resulta necesaria ante la propagación de discursos de odio, y afirmó que este ejemplo debe salir de México para ser integrado como una buena práctica en diálogos internacionales.

Al dar la bienvenida a la comitiva internacional, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, enfatizó que la creación de esta dependencia por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca que los derechos de las mujeres sean efectivos y no sólo enunciativos.

“Llegamos con la presidenta a un país donde hay pendientes, pero donde los gobiernos de la Transformación han puesto las bases para caminar con los derechos de las mujeres. Tenemos prisa para mover todo el aparato del Estado y que el derecho a una vida libre de violencia sea una realidad consagrada”, señaló.

Volker Türk manifestó su interés en que las estrategias mexicanas trasciendan fronteras y puedan replicarse en otros países.

El comisionado subrayó que, mientras en muchas partes del mundo se carece de marcos legales sólidos, México ha logrado traducir la voluntad política en leyes y reformas constitucionales.

Durante la presentación de las estrategias que conforman la Política de Bienestar Integral para las Mujeres en México, la coordinadora general de Vinculación y Seguimiento, Viridiana Lorelei Hernández Rivera, detalló el impacto territorial de la dependencia.

“Ninguna mujer en México está sola, nuestras políticas son en el territorio; implementamos los Centros LIBRE, espacios de libertad y bienestar, que para este año sumarán mil un puntos de atención en todo el país, bajo un esquema de colaboración con estados y municipios que garantiza un blindaje institucional”, explicó.

La subsecretaria Ingrid Gómez Saracíbar agregó que el presupuesto asignado este año a los Centros de Justicia para las Mujeres en México asciende a 122 millones de pesos (mdp) y destacó que en 2025 se atendió a 36 mil 910 personas en estos espacios.

Destacó que este año, el Gobierno de México invierte 495 mdp para el subsidio de 87 refugios especializados y 34 centros externos de atención, de los cuales 66 por ciento pertenecen a los entes públicos y 34 por ciento son administrados por las organizaciones de la sociedad civil.

Sobre los subsidios para Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, Saracíbar precisó que este año se aprobó un monto de 120 mdp para la implementación de medidas en 24 entidades federativas.

La directora general de Inteligencia e Innovación de la Secretaría de las Mujeres, Patricia Carranza, ahondó en las medidas de vanguardia que se han implementado para la protección de las infancias y el entorno digital.

Durante el primer año de creación de la Secretaría, dijo, se construyó el Acuerdo de colaboración con plataformas, además del Anexo Presupuestal y el Sistema de Información de Cuidados, primeros pasos hacia la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, y puntualizó que estos esfuerzos colocan a México como un referente.