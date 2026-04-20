Balacera en Teotihuacán: cronología del tiroteo en la Pirámide de la Luna (X: @AreliPaz)

Alrededor de las 11:20 horas de este lunes 20 de abril, un hombre abrió fuego desde la cima de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, Estado de México. Tras la balacera dentro de la zona arqueológica, una persona perdió la vida y el perpetrador cometió suicidio.

De acuerdo con reportes oficiales, mediante documentación, la víctima mortal fue identificada como una mujer de origen canadiense de aproximadamente 32 años; sin embargo, hasta el momento se desconoce su nombre.

Cronología del tiroteo en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán

11:30 horas: reporte a los servicios de seguridad de la zona arqueológica

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Nacional, a las 11:30 horas de este lunes 20 de abril, un reporte llegó a los servicios de seguridad de la zona arqueológica ubicada en el Estado de México: un hombre, aún sin identificar por las autoridades, subió a la cima de la Pirámide de la Luna, que marca el límite norte de la Calzada de los Muertos, y abrió fuego en contra de las personas que también se encontraban en la cima, entre las que había turistas nacionales y extranjeros.

11:35 am: movilización de elementos de seguridad en la zona

Tras el reporte de las detonaciones al comandante encargado de la vigilancia en Teotihuacán, dos vehículos que transportaban un total de 12 elementos de seguridad acudieron al lugar del hecho.

11:37 am: el convoy de seguridad llega al lugar del siniestro y confirma la presencia de un hombre realizando detonaciones en la edificación de 45 metros de altura. Sin notificarse el momento exacto en que dejaron de escucharse detonaciones, se ha confirmado que el perpetrador se suicidó en la cima de la pirámide.

De acuerdo con reportes oficiales, en la Pirámide de la Luna se encontró un arma corta calibre .38, misma que quedó bajo resguardo pericial.

En redes sociales circulan imágenes del momento en que el perpetrador tiene sometidos a turistas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, tras la balacera ocurrida la mañana de este lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación.

Además, el Gabinete de Seguridad señaló que hasta el momento “se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, emitió la dependencia mediante un comunicado.

El Gobierno de México se mantiene en comunicación con la embajada de Canadá y envía condolencias por la víctima mortal

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó solidaridad con los afectados: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, expresó la mandataria.

Además, informó que se han iniciado las indagatorias correspondientes y se brindará apoyo a las víctimas del hecho: “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, dijo Sheinbaum Pardo, apuntando que se continuará informando de manera puntual los avances de las investigaciones.