Caso Teotihuacán: alerta oposición seguridad de turistas rumbo al Mundial

Senadores lamentaron lo ocurrido en la zona Arqueológica de Teotihuacán donde un sujeto abrió fuego contra turistas con un saldo de al menos dos muertos y varios heridos y recriminaron la falta de mecanismos de seguridad en esa zona turística además de que exigieron al gobierno federal explicaciones sobre esta situación que de nueva cuenta “deja a imagen del país por los suelos”.
“Esto es lamentable y profundamente preocupante. ¿Cómo es posible que no haya seguridad en el acceso a lugares tan concurridos? ¿No existen arcos de seguridad? ¿De verdad pasaron armas y municiones sin que nadie lo notara?”, fustigó el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Acusaron que México no puede seguir normalizando tragedias que se pudieron evitar y advirtieron que este tipo de situaciones no solo lastima a las víctimas, sino también deteriora la imagen y confianza en nuestro país.
“Con su incompetencia convirtieron Teotihuacán en una escena del crimen y nuevamente dejaron la imagen de México por los suelos ante el mundo”, sostuvo
En tanto el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier también lamentó lo ocurrido y confió en que las instituciones de seguridad del país, investiguen los hechos a fondo y se brinde los apoyos necesarios.
La bancada del PRI en el Sendo advirtió que la violencia en un sitio turístico de alcance internacional, como Teotihuacán, no solo lastima a las víctimas, sino que también deteriora la imagen y confianza en nuestro país.
“Hubo personas heridas y una mujer canadiense fue asesinada. El gobierno de MORENA tiene que explicar qué falló y quién va a asumir las consecuencias. México no puede seguir normalizando tragedias que se pudieron evitar”, fustigó
En un posicionamiento público, el PRI señaló que a menos de dos meses del Mundial, la inseguridad está desbordada y cuestionaron como se garantizará la seguridad de los turistas.
“Cuándo se va a garantizar la seguridad de las y los mexicanos, si ni siquiera se le puede garantizar tranquilidad a turistas en un sitio que debería ser un espacio seguro y contar con protocolos de seguridad?”, demandó
La bancada del PRI expresó el acompañamiento con respeto y solidaridad a la familias de la víctima en este momento de dolor. De igual forma, manifestaron su respaldo a las personas que resultaron heridas, a quienes deseamos una pronta recuperación.