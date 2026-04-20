Denuncia PAN a Ebrard y a exembajadora de Reino Unido por usar embajada como ‘casa de alojamiento’ para hijo del secretario de Economía

CDMX — El diputado federal panista Marcelo Torres Cofiño denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Marcelo Ebrard, secretario de Economía y excanciller, por el presunto uso indebido de recursos públicos y de la residencia oficial de la embajada de México en el Reino Unido, cuyo inmueble fue usado como “casa de alojamiento” para el hijo del funcionario.

La denuncia se dirige contra el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard CasaubóN, de la exembajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena, así como de otras personas que pudieran resultar responsables, por hechos que podrían constituir delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso indebido de atribuciones y encubrimiento.

De acuerdo con la información presentada, el hijo del entonces canciller habría habitado la residencia oficial diplomática durante aproximadamente seis meses, haciendo uso de instalaciones, servicios y recursos públicos sin contar con cargo, comisión o función oficial que justificara su estancia.

“Estamos frente a hechos que no pueden normalizarse. El uso de bienes públicos para beneficio personal o familiar es una falta grave y, de confirmarse, un delito que debe sancionarse”, señaló el diputado ´

El legislador subrayó que la denuncia busca que las autoridades investiguen a fondo la posible utilización indebida de un inmueble destinado a funciones diplomáticas, así como el uso de recursos públicos asociados a su operación.

“No se trata de señalamientos políticos, se trata de legalidad. Los recursos del Estado son de las y los mexicanos, no de los funcionarios ni de sus familias”, afirmó.

El diputado dijo que solicitó a la FGR a la realización de diversas diligencias, entre ellas la comparecencia de las personas señaladas, el requerimiento de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Reino Unido, así como la obtención de registros, bitácoras y documentación administrativa que permitan esclarecer los hechos.

De manera paralela, el PAN también presentó una denuncia por posibles faltas administrativas graves ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por conductas como abuso de funciones, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.

“Debe investigarse quién autorizó, quién permitió y quién se benefició. En el servicio público no hay espacio para privilegios personales”, enfatizó.

Finalmente, el diputado recordó que fue precisamente el 21 de octubre, durante la comparecencia del entonces canciller ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno —cuyo propósito es el análisis del estado que guarda la administración pública federal—, cuando se le formularon diversos cuestionamientos que, hasta la fecha, permanecen sin respuesta, a pesar del compromiso asumido por Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía.

Al respecto, el Diputado Marcelo Torres Cofiño, subrayó que la falta de respuesta no solo representa una omisión política, sino una falta de respeto al ejercicio de control parlamentario. “No responder a los cuestionamientos del Congreso es ignorar deliberadamente la rendición de cuentas. El servicio público exige claridad, no evasivas”, afirmó.

El Grupo Parlamentario del PAN reiteró que dará seguimiento puntual a este caso para garantizar que se deslinden responsabilidades y se sancione conforme a la ley a quienes hayan incurrido en irregularidades.

“México no puede normalizar el silencio ni la impunidad. La rendición de cuentas no es opcional”.